СБУ викрила агентурну мережу РФ, що готувала теракти руками підлітків

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Контррозвідка СБУ викрила трьох фігурантів ще на початковому етапі підривної діяльності
фото: СБУ

Наразі триває розслідування стосовно всіх фігурантів справи, втягнутих ворогом у злочинну діяльність проти України

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала ще одну російську агентурну мережу на заході України. Під час комплексних заходів викрито трьох учасників ворожого осередку, які готували схрони із комплектуючими до саморобних вибухових пристроїв (СВП) для терактів у регіоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, завдання РФ порізно один від одного виконували 20-річний харків’янин, а також 16-річна школярка та 17-річний юнак з Рівненщини. Після вербування неповнолітніх, окупанти використовували їх «втемну» під виглядом виконання кур’єрських замовлень.

СБУ викрила агентурну мережу РФ, що готувала теракти руками підлітків фото 1

Як встановило розслідування, всі троє фігурантів потрапили у поле зору російських спецслужбістів у Телеграм-каналах з пошуку «легких заробітків». За обіцянку «швидкого підробітку» вони облаштовували схованки з комплектуючими до СВП, які у подальшому мали забрати потенційні виконавці терактів.

Наприклад, неповнолітня отримала від куратора з РФ геолокацію схованки, з якої дістала електродетонатори для вибухівки та переховала їх за іншою «адресою». При цьому окупанти запевняли дівчину, що вона мала справу не зі складовими для бомби, а звичайними «радіоантенами».

«Інший фігурант – мешканець Харкова, за інструкцією ворога прибув до західного регіону, забрав зі схрону протипіхотну міну, дістав з неї пластид, розділив на частини, замаскував їх у коробки з-під соку та заклав у нову схованку. Далі 17-річний юнак з Рівненщини забрав звідти вибухову речовину та переніс її до різних схронів, які визначили йому російські спецслужбісти», – йдеться у повідомленні.

Контррозвідка СБУ викрила всіх трьох фігурантів ще на початковому етапі підривної діяльності, задокументувала кожного з них і завчасно нейтралізувала ворожі схрони. Наразі триває розслідування стосовно всіх фігурантів справи, втягнутих ворогом у злочинну діяльність проти України.

До слова, Служба безпеки та Національна поліція затримали агента РФ, який 23 листопада здійснив подвійний теракт у Дніпрі. Йдеться про підрив двох саморобних вибухових пристроїв (СВП) поблизу залізничної колії у приватному секторі обласного центру.

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
