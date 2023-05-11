Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни завозять росгвардійців на окуповані території, щоб боротися із партизанами

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росіяни завозять росгвардійців на окуповані території, щоб боротися із партизанами
Росія надсилає силовиків для придушення партизанського руху
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У Росії не вистачає сил, щоб побороти український національний супротив

Російські окупанти створили маневрені групи росгвардійців для боротьби з партизанським рухом в окупації на півдні України. Про це повідомляє Центр національного спротиву. 

«У зв’язку з тим, що окупанти не спроможні придушити проукраїнські настрої більшості населення тимчасово окупованих територій півдня України, їм доводиться посилювати поліцейський режим на цих територіях. Кремль не здатен знайти необхідну кількість колаборантів у «окупаційну поліцію», але страх перед партизанським рухом змушує присилати більше силовиків з Росії», – йдеться у повідомленні.

Для забезпечення режиму в окупації України залучаються групи зі складу підрозділів спеціального призначення Федеральної служби військ національної гвардії Росії. В їх завдання входять:

  • контроль визначеної території;
  • протидія так званим «ДРГ»;
  • протидія представникам руху спротиву;
  • взаємодія з підрозділами Росії та органами окупаційної адміністрації;
  • збір оперативної інформації на місцях для подальшого аналізу.

Нагадаємо, що в окупантів складне становище на тимчасово окупованих територіях. На території окупованої Луганської області прибуває все більше лікарів з Росії для лікування поранених загарбників. Причиною є великі втрати ворога. Також на тимчасово окупованих територіях ворог змушує працівників комунальних установ й інших захоплених підприємств дивитися пропагандистські фільми.

До слова, російська пропаганда розповсюджує легенду про надзвичайні здібності Путіна. На федеральному телеканалі РФ показали сюжет про те, як Путін нібито не спав цілу добу під час відвідування тимчасово окупованої частини України. У ролику чоловік, що супроводжував Путіна на Херсонщині заявляє, 70-річний диктатор працював 23 години поспіль. Спав він лише декілька хвилин на добу.

Теги: окупанти окуповані території партизани

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Київщині досі вважаються зниклими безвісти четверо дітей
Скільки дітей загинуло під час окупації Київщини: дані Нацполіції
11 квiтня, 20:20
Україна закликає покарати російських військових злочинців
Шокуюча страта українського військового: мотиви Росії, реакція світу та влади
12 квiтня, 13:10
Ракетний удар по Слов'янську забрав життя 15 осіб
У Слов'янську завершилися рятувальні роботи: 15 людей загинули, 24 поранені
17 квiтня, 02:32
Очільник розвідувального центру Міноборони Естонії полковник Марго Гросберг
Глава розвідки Естонії пояснив, від чого залежатиме успіх контрнаступу
22 квiтня, 02:46
У РФ «впала» лінія електропередач
Окупанти заявили про підрив лінії електропередач у Ленінградській області (фото)
1 травня, 09:49
Сили ППО збили сім ракет над Дніпропетровщиною, проте є влучання
Ракетний удар по Павлограду: 25 постраждалих, масштабні руйнування (фото)
1 травня, 07:58
У РФ заявляють, що Путін внаслідок атаки не постраждав
Росія заявила, що ЗСУ намагалися вночі вдарити по Кремлю (відео)
3 травня, 14:40
Ватажок «вагнерівців» Євген Пригожин та його бойовики
Чому «Вагнер» заявив про вихід із Бахмута? Роз’яснення розвідки
5 травня, 14:09
Протягом минулої доби ворог 18 разів атакував українські позиції
На Таврійському напрямку ЗСУ знищили майже роту окупантів
Вчора, 12:14

Події в Україні

Росіяни завозять росгвардійців на окуповані території, щоб боротися із партизанами
Росіяни завозять росгвардійців на окуповані території, щоб боротися із партизанами
Передача Україні далекобійних ракет: офіційна заява Британії
Передача Україні далекобійних ракет: офіційна заява Британії
У Львові померла зв’язкова командирів УПА на псевдо Олеся
У Львові померла зв’язкова командирів УПА на псевдо Олеся
Росіяни захопили собор ПЦУ в окупованому Сімферополі
Росіяни захопили собор ПЦУ в окупованому Сімферополі
На стадіоні в Маріуполі російські терористи влаштували стрілянину (відео)
На стадіоні в Маріуполі російські терористи влаштували стрілянину (відео)
Які цивільні аеропорти зруйнувала чи пошкодила Росія: інфографіка
Які цивільні аеропорти зруйнувала чи пошкодила Росія: інфографіка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
З’явилися знімки авіабази, де РФ тримає бомбардувальники для атак на Україну
7348
Влада Ірландії вигадала, як мотивувати українських біженців повертатись додому
5894
Резиденція митрополита Онуфрія в Чернівцях: що цікавого побачили журналісти (фото)
4702
Командувач Сухопутних військ повідомив хороші новини з Бахмута
3418
«Це межує з божевіллям»: Кремль відреагував на рішення Польщі перейменувати Калінінград
3310
У Мілані прогримів потужний вибух. Правоохоронці проводять евакуацію людей (фото, відео)

Новини

Протести в Тбілісі, масована ракетна атака в Ізраїлі, вибухи у Запоріжжі: головне за ніч
Сьогодні, 07:31
ЗСУ знищили два ворожих артилерійських підрозділи – Генштаб
Сьогодні, 06:30
Заморозки зникнуть і запанує дощова погода: чого очікувати найближчими вихідними
Сьогодні, 06:14
Німеччина схвалила закупівлю 50 БМП Puma на 1,5 млрд євро
Сьогодні, 04:05
Реалізовуємо програми поточного відновлення нашої країни – звернення Зеленського
Вчора, 23:05
Бразилія продасть Україні 450 медичних бронемашин Guarani за однієї умови
Вчора, 14:48

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту