Росіяни завозять росгвардійців на окуповані території, щоб боротися із партизанами

У Росії не вистачає сил, щоб побороти український національний супротив

Російські окупанти створили маневрені групи росгвардійців для боротьби з партизанським рухом в окупації на півдні України. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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«У зв’язку з тим, що окупанти не спроможні придушити проукраїнські настрої більшості населення тимчасово окупованих територій півдня України, їм доводиться посилювати поліцейський режим на цих територіях. Кремль не здатен знайти необхідну кількість колаборантів у «окупаційну поліцію», але страх перед партизанським рухом змушує присилати більше силовиків з Росії», – йдеться у повідомленні.

Для забезпечення режиму в окупації України залучаються групи зі складу підрозділів спеціального призначення Федеральної служби військ національної гвардії Росії. В їх завдання входять:

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контроль визначеної території;

протидія так званим «ДРГ»;

протидія представникам руху спротиву;

взаємодія з підрозділами Росії та органами окупаційної адміністрації;

збір оперативної інформації на місцях для подальшого аналізу.

Нагадаємо, що в окупантів складне становище на тимчасово окупованих територіях. На території окупованої Луганської області прибуває все більше лікарів з Росії для лікування поранених загарбників. Причиною є великі втрати ворога. Також на тимчасово окупованих територіях ворог змушує працівників комунальних установ й інших захоплених підприємств дивитися пропагандистські фільми.

До слова, російська пропаганда розповсюджує легенду про надзвичайні здібності Путіна. На федеральному телеканалі РФ показали сюжет про те, як Путін нібито не спав цілу добу під час відвідування тимчасово окупованої частини України. У ролику чоловік, що супроводжував Путіна на Херсонщині заявляє, 70-річний диктатор працював 23 години поспіль. Спав він лише декілька хвилин на добу.