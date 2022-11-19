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До Херсона прибув перший з 24 лютого потяг (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
До Херсона прибув перший з 24 лютого потяг (відео)
Наступні поїзди відправлятимуться з Києва до Херсона по парних числах, а з Херсона – по непарних
скрін з відео

Поїзд повільно їхав з двома порожніми вагонами спереду на випадок наїзду на міну

До нещодавно визволеного від загарбників Херсона прибув перший з повномасштабного російського вторгненя поїзд із Києва. Відповідне відео вже з’явилося у соцмережах.

Через рашистів поїзд повільно їхав з двома порожніми вагонами спереду на випадок наїзду на міну, а морда тепловоза захищена металевими пластинами.

Як повідомлялося, першим потягом мали б поїхати близько 200 пасажирів, які придбали «квиток до перемоги».

Наступні поїзди відправлятимуться з Києва до Херсона по парних числах, а з Херсона – по непарних.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Російські загарбники на Херсонщині просуваються вглиб на 15-20 км від облаштованих рубежів на лівому березі Дніпра, щоб убезпечитись від обстрілів ЗСУ. 

Також раніше «Главком» повідомляв, як російські пропагандисти відреагували на виведення окупаційного угрупування з Херсона.

До слова, «Укрзалізниця» розпочала продаж символічних квитків до Севастополя.

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Теги: Україна окупанти росія війна Херсон

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