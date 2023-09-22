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Адвокат Шуфрича запевняє: клієнт готовий стійко за все відповідати, але є одна умова

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Адвокат Шуфрича запевняє: клієнт готовий стійко за все відповідати, але є одна умова
Адвокат нардепа припустив, що могло стати приводом для отримання підозри
фото з відкритих джерел

«До батька Шуфрича увірвались в Ужгороді»

Майже тиждень тому, 15 вересня, у будинку Нестора Шуфрича провели обшук, але правоохоронці навідувались і до його батьків. Адвокат нардепа Олександр Тананакін в інтерв’ю «Главкому» розповів, що його підзахисний готовий співпрацювати зі слідством та нести відповідальність, але за умови, що не будуть чіпати його батьків.

За його словами, проведення обшуків та всі інші нинішні події з Шуфричем стали наслідками його запитів, про які було відомо ще рік тому.«Про всі ці запити, звісно, було відомо рік тому, але якась подія стала каталізатором для всіх цих обшуків. До речі, до батька Шуфрича увірвались в Ужгороді перевертати хату і забирати гроші. Якщо є питання до Шуфрича, то він готовий стійко на них відповідати, але навіщо втягувати в це батьків, яким 90 років?», – цікавиться правозахисник.

Тананакін додав, що суть повідомлення про підозру полягає в тому, що протягом 2021 року Шуфрич цікавився долею та обставинами зникнення судді Чауса з України і його подальшої появи. Правозахисник додав, що цікавився такою непересічною подією і направляв відповідні запити до Державного бюро розслідувань, Нацполіції.

«Йому надавали відповідь у стилі, що слідство триває – і до побачення. Тепер йому закидають, що він це робив, бо його Сівкович просив. Доказів цьому, звісно, жодних немає», – зазначив адвокат.  

Олександр Тананакін підкреслив, що в підозрі написано, що Шуфрич цікавився долею Чауса, чим «принизив авторитет українських органів». Він також зазначив, справа Сівковича була відкрита ще у 2022 році (23 липня 2022 року ДБР оголосила йому підозру в держзраді – «Главком»), і з того часу ніхто нічого у ній не робив.

«І раптом створюються три-чотири документи, і Шуфричу повідомляють про підозру. Наскільки я розумію, для цього був якийсь імпульс і, можливо, ми пізніше дізнаємося, що справді стало підставою для прийняття такого процесуального рішення генеральним прокурором», – заявив правозахисник.

Нагадаємо, під час обшуків у нардепа Нестора Шуфрича співробітники СБУ знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей. Він передбачає перейменування цих областей у так звані «краї», широку автономію, проведення виборів, формування окремого уряду та парламенту. Під документом, датованим липнем 2014 року, стоять підписи зрадника Віктора Медведчука та самого Шуфрича.

Також ми писали, що Служба безпеки України затримала народного депутата Нестора Шуфрича у нього вдома у селі Козин Київської області, йому повідомили про підозру у державній зраді. Санкція статті передбачає до 15 років тюрми. Станом на зараз Шуфрич знаходиться в СІЗО – суд відправив його під варту без права застави на 60 днів (до 13 листопада).

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Теги: суд адвокат Нестор Шуфрич

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