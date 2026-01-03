На Київщині новорічні розваги завершилися моторошною трагедією

25-річний водій позашляховика Volkswagen Touareg вирішив влаштувати екстремальну розвагу для своїх друзів

Зимовий відпочинок на Київщині закінчився трагедією для компанії молодих людей. Небезпечний атракціон із використанням автомобіля та шин призвів до загибелі 25-річного хлопця. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

Інцидент стався у місті Біла Церква, в мікрорайоні Гайок, на колишній злітно-посадковій смузі.

За попередніми даними слідства, 25-річний водій позашляховика Volkswagen Touareg вирішив влаштувати екстремальну розвагу для своїх друзів. Він порушив правила дорожнього руху та приєднав до фаркопу автомобіля дві звичайні автомобільні шини за допомогою мотузки. На цих імпровізованих «санчатах» розмістилися його ровесники.

Шини, на яких перебували люди, занесло на смугу зустрічного руху. Саме в цей момент там проїжджав квадроцикл.

За кермом квадроцикла перебувала 16-річна дівчина. Уникнути удару не вдалося: один із молодиків, якого занесло на шині прямо під колеса зустрічного транспорту, отримав надважкі тілесні ушкодження.

На місце події оперативно прибула бригада екстреної медичної допомоги. Лікарі намагалися врятувати життя постраждалому, проте травми виявилися несумісними з життям. Молодий хлопець помер у кареті «швидкої».

Водія позашляховика Volkswagen Touareg було затримано в процесуальному порядку. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини вже розпочали досудове розслідування.

