На Київщині новорічні розваги завершилися моторошною трагедією

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
На Київщині новорічні розваги завершилися моторошною трагедією
Водія позашляховика Volkswagen Touareg було затримано в процесуальному порядку
фото: Національна поліція

25-річний водій позашляховика Volkswagen Touareg вирішив влаштувати екстремальну розвагу для своїх друзів

Зимовий відпочинок на Київщині закінчився трагедією для компанії молодих людей. Небезпечний атракціон із використанням автомобіля та шин призвів до загибелі 25-річного хлопця. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

Інцидент стався у місті Біла Церква, в мікрорайоні Гайок, на колишній злітно-посадковій смузі.

На Київщині новорічні розваги завершилися моторошною трагедією фото 1

За попередніми даними слідства, 25-річний водій позашляховика Volkswagen Touareg вирішив влаштувати екстремальну розвагу для своїх друзів. Він порушив правила дорожнього руху та приєднав до фаркопу автомобіля дві звичайні автомобільні шини за допомогою мотузки. На цих імпровізованих «санчатах» розмістилися його ровесники.

Шини, на яких перебували люди, занесло на смугу зустрічного руху. Саме в цей момент там проїжджав квадроцикл.

За кермом квадроцикла перебувала 16-річна дівчина. Уникнути удару не вдалося: один із молодиків, якого занесло на шині прямо під колеса зустрічного транспорту, отримав надважкі тілесні ушкодження.

На місце події оперативно прибула бригада екстреної медичної допомоги. Лікарі намагалися врятувати життя постраждалому, проте травми виявилися несумісними з життям. Молодий хлопець помер у кареті «швидкої».

На Київщині новорічні розваги завершилися моторошною трагедією фото 2

Водія позашляховика Volkswagen Touareg було затримано в процесуальному порядку. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини вже розпочали досудове розслідування.

Раніше у столиці нетверезий чоловік викрав автобус та втрапив на ньому в ДТП. Ідучи вулицею, зловмисник помітив припаркований автобус «Богдан» та, натиснувши на передні пасажирські двері, проник до салону. Усередині порушник виявив ключі від замка запалення, завів двигун і почав рух. Однак невдовзі не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з автомобілями Toyota та Mercedes, які стояли поруч, а потім наїхав на дерево. 

Також на Київщині поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди із постраждалими, яка сталася в останній день року. Внаслідок зіткнення двох автівок травми отримали двоє людей.

Теги: відпочинок водій розслідування чоловік атракціон Біла Церква

