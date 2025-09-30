Шеф Пентагону боїться за свою безпеку після того, що сталося з Кірком
Піт Гегсет побоюється, що його можуть вбити слідом за активістом Чарлі Кірком
Шеф Пентагону Піт Гегсет боїться за свою безпеку після того, як консервативний активіст Чарлі Кірк був поранений у шию і не вижив. Про це пише газета британська газета Daily Mail із посиланням на джерела, повідомляє «Главком».
У статті стверджується, що страхи шефа Пентагону підігріває дружина, яка вважає його потенційною метою нападу.
Замах на Кірка було скоєно 10 вересня. Того дня активіст виступав у кампусі університету у штаті Юта. Під час заходу у чоловіка вистрілили з відстані близько 180 метрів та потрапили у шию. Його негайно госпіталізували, але Кірк не вижив.
Через кілька днів правоохоронці затримали підозрюваного – 22-річного студента Тайлера Робінсона. Прокурори штату Юта оголосили, що вимагатимуть смертної кари для Тайлера Робінсона, обвинуваченого у вбивстві консервативного активіста Чарлі Кірка, та оприлюднили нові подробиці справи, зокрема текстові повідомлення, в яких він нібито зізнався у скоєному.
Пізніше президент США Дональд Трамп на пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером заявив, що Кірк мав усі шанси стати наступним господарем Білого дому.
Цікаво, що підозрюваний у вбивстві консервативного активіста Чарлі Кірка Тайлер Робінсон використав ім'я Дональда Трампа як псевдонім в ігровій платформі Steam.
Нагадаємо, у неділю, 21 вересня, десятки тисяч людей зібралися на стадіоні State Farm в Арізоні, щоб вшанувати пам'ять Чарлі Кірка, впливового консервативного активіста. За оцінками ЗМІ, кількість присутніх сягала 100 тис. осіб, що підкреслює значний вплив 31-річного Кірка на американську політику.
Читайте також:
- Підозрюваний у вбивстві Чарлі Кірка перебуває під посиленим наглядом
- Італія посилила охорону перших осіб після вбивства Чарлі Кірка
- Вдова активіста Чарлі Кірка повідомила, що пробачає його вбивцю
- Трамп оголосив про нагородження загиблого Кірка найвищою державною відзнакою
- У США розкрито мотив убивства активіста Чарлі Кірка
- Вбивця Кірка використав ім'я Трампа як псевдонім у мережі
- Вдова у білому та шоу на стадіоні за участю Трампа. Як пройшов похорон Чарлі Кірка
- Трамп використовує смерть Кірка для нової кампанії – The Guardian
Коментарі — 0