Шеф Пентагону боїться за свою безпеку після того, що сталося з Кірком

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Шеф Пентагону боїться за свою безпеку після того, що сталося з Кірком
Гегсет серйозно побоюється за своє життя
фото: abc7.com

Піт Гегсет побоюється, що його можуть вбити слідом за активістом Чарлі Кірком

Шеф Пентагону Піт Гегсет боїться за свою безпеку після того, як консервативний активіст Чарлі Кірк був поранений у шию і не вижив. Про це пише газета британська газета Daily Mail із посиланням на джерела, повідомляє «Главком».

У статті стверджується, що страхи шефа Пентагону підігріває дружина, яка вважає його потенційною метою нападу.

Замах на Кірка було скоєно 10 вересня. Того дня активіст виступав у кампусі університету у штаті Юта. Під час заходу у чоловіка вистрілили з відстані близько 180 метрів та потрапили у шию. Його негайно госпіталізували, але Кірк не вижив.

Через кілька днів правоохоронці затримали підозрюваного – 22-річного студента Тайлера Робінсона. Прокурори штату Юта оголосили, що вимагатимуть смертної кари для Тайлера Робінсона, обвинуваченого у вбивстві консервативного активіста Чарлі Кірка, та оприлюднили нові подробиці справи, зокрема текстові повідомлення, в яких він нібито зізнався у скоєному.

Пізніше президент США Дональд Трамп на пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером заявив, що Кірк мав усі шанси стати наступним господарем Білого дому.

Цікаво, що підозрюваний у вбивстві консервативного активіста Чарлі Кірка Тайлер Робінсон використав ім'я Дональда Трампа як псевдонім в ігровій платформі Steam.

Нагадаємо, у неділю, 21 вересня, десятки тисяч людей зібралися на стадіоні State Farm в Арізоні, щоб вшанувати пам'ять Чарлі Кірка, впливового консервативного активіста. За оцінками ЗМІ, кількість присутніх сягала 100 тис. осіб, що підкреслює значний вплив 31-річного Кірка на американську політику. 

Теги: США Дональд Трамп прокурор дружина Daily Mail Піт Гегсет

