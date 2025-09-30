Шеф Пентагону боїться за свою безпеку після того, що сталося з Кірком

Гегсет серйозно побоюється за своє життя

Піт Гегсет побоюється, що його можуть вбити слідом за активістом Чарлі Кірком

Шеф Пентагону Піт Гегсет боїться за свою безпеку після того, як консервативний активіст Чарлі Кірк був поранений у шию і не вижив. Про це пише газета британська газета Daily Mail із посиланням на джерела, повідомляє «Главком».

У статті стверджується, що страхи шефа Пентагону підігріває дружина, яка вважає його потенційною метою нападу.

Замах на Кірка було скоєно 10 вересня. Того дня активіст виступав у кампусі університету у штаті Юта. Під час заходу у чоловіка вистрілили з відстані близько 180 метрів та потрапили у шию. Його негайно госпіталізували, але Кірк не вижив.

Через кілька днів правоохоронці затримали підозрюваного – 22-річного студента Тайлера Робінсона. Прокурори штату Юта оголосили, що вимагатимуть смертної кари для Тайлера Робінсона, обвинуваченого у вбивстві консервативного активіста Чарлі Кірка, та оприлюднили нові подробиці справи, зокрема текстові повідомлення, в яких він нібито зізнався у скоєному.

Пізніше президент США Дональд Трамп на пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером заявив, що Кірк мав усі шанси стати наступним господарем Білого дому.

Цікаво, що підозрюваний у вбивстві консервативного активіста Чарлі Кірка Тайлер Робінсон використав ім'я Дональда Трампа як псевдонім в ігровій платформі Steam.

Нагадаємо, у неділю, 21 вересня, десятки тисяч людей зібралися на стадіоні State Farm в Арізоні, щоб вшанувати пам'ять Чарлі Кірка, впливового консервативного активіста. За оцінками ЗМІ, кількість присутніх сягала 100 тис. осіб, що підкреслює значний вплив 31-річного Кірка на американську політику.