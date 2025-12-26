Суд повторно арештував ексочільника СБУ Харківщини

Колишній посадовець перебуватиме під варто до 22 лютого наступного року

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід для колишнього начальника управління Служби безпеки України у Харківській області Романа Дудіна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

Зазначається, що суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення. Так, Дудін перебуватиме під вартою до 22 лютого 2026 року.

Як відомо, Державне бюро розслідувань затримало та оголосило підозру колишньому начальнику управління Служби безпеки України в Харківській області під час спроби вийти з-під варти під заставу. Дії ексочільника управління СБУ кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 109 та ст. 341 КК України.

Підозрюваний у державній зраді сплатив понад 4,2 млн грн, однак правоохоронці повідомили йому нову підозру – за організацію незаконного захоплення будівлі Харківської обласної військової адміністрації та спробу усунення керівництва Харківської обласної військової адміністрації у перші години повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Раніше голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявляв, що колишній керівник СБУ в Харківській області Роман Дудін намагався захопити владу в регіоні у перший день війни 24 лютого. А коли це не вийшло, то втік з міста, заливши відчиненою будівлю СБУ, де зберігалася зброя.