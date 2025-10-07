Польща відреагувала на заяву Меркель про причини російської агресії
Польські урядовці назвали ексканцлерку Німеччини політиком, яка завдала країнам Європи «найбільшої шкоди»
Колишній прем’єр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував заяву ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель. Вона звинуватила у зриві домовленостей Європи та Росії країни Балтії та Польщу, що нібито унеможливило переговори та спровокувало Москву до повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на lrt.lt
Моравецький назвав таку заяву необдуманою. Він сказав, що колишня канцлерка Німеччини завдала шкоди країнам Європи. «Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель у своєму інтерв'ю угорському подкасту Partizán довела, що входить до переліку німецьких політиків, які завдали Європі найбільшої шкоди», – сказав він.
Раніше експрем'єрка Польщі Беата Шидло згадала, як Меркель «співпрацювала з Путіним як тільки могла», а нині переклала відповідальність на Польщу. Своєю чергою глава польського МЗС Радослав Сікорський сказав, що заява Меркель про участь Польщі й країн Балтії у впливі на рішення Путіна розпочати вторгнення в Україну це «така ж правда, як і те, що вона сказала у своїх мемуарах, що ніхто з Центральної Європи не протестував проти [побудови] Північного потоку».
«Прошу подивитися, якою була реакція німецького уряду на те, що я сказав у 2007 році – про те, що нам не подобаються домовленості, ухвалені понад нашими головами. Отже, очевидно, пані канцлер забула про те, як її власний уряд реагував на наші протести», – сказав Сікорський.
Нагадаємо, Меркель заявила, що позиція Польщі та країн Балтії у 2021 році, а також пандемія Covid-19 «вплинули» на рішення Путіна розпочати повномасштабне вторгнення в Україну. За її словами, у червні 2021-го вона помітила, що російський диктатор перестав «серйозно сприймати» Мінські угоди, які були укладені у 2015 році. Тому необхідно було створювати новий формат переговорів з РФ, проти чого виступили країни Балтії та Польща.
До слова, диктатор Володимир Путін неодноразово намагався представити початок війни в Україні як наслідок дій Заходу та «західної пропаганди». У своїх публічних виступах він заперечує пряме вторгнення Росії, перекладаючи відповідальність на «зовнішні сили» та звинувачуючи Захід у нібито розпалюванні конфлікту. Подібні заяви часто лунають на зустрічах із науковцями, військовими або журналістами, що спрямовано на формування внутрішнього наративу для російського населення.
