Польські урядовці назвали ексканцлерку Німеччини політиком, яка завдала країнам Європи «найбільшої шкоди»

Колишній прем’єр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував заяву ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель. Вона звинуватила у зриві домовленостей Європи та Росії країни Балтії та Польщу, що нібито унеможливило переговори та спровокувало Москву до повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на lrt.lt

Моравецький назвав таку заяву необдуманою. Він сказав, що колишня канцлерка Німеччини завдала шкоди країнам Європи. «Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель у своєму інтерв'ю угорському подкасту Partizán довела, що входить до переліку німецьких політиків, які завдали Європі найбільшої шкоди», – сказав він.

Раніше експрем'єрка Польщі Беата Шидло згадала, як Меркель «співпрацювала з Путіним як тільки могла», а нині переклала відповідальність на Польщу. Своєю чергою глава польського МЗС Радослав Сікорський сказав, що заява Меркель про участь Польщі й країн Балтії у впливі на рішення Путіна розпочати вторгнення в Україну це «така ж правда, як і те, що вона сказала у своїх мемуарах, що ніхто з Центральної Європи не протестував проти [побудови] Північного потоку».

«Прошу подивитися, якою була реакція німецького уряду на те, що я сказав у 2007 році – про те, що нам не подобаються домовленості, ухвалені понад нашими головами. Отже, очевидно, пані канцлер забула про те, як її власний уряд реагував на наші протести», – сказав Сікорський.

Нагадаємо, Меркель заявила, що позиція Польщі та країн Балтії у 2021 році, а також пандемія Covid-19 «вплинули» на рішення Путіна розпочати повномасштабне вторгнення в Україну. За її словами, у червні 2021-го вона помітила, що російський диктатор перестав «серйозно сприймати» Мінські угоди, які були укладені у 2015 році. Тому необхідно було створювати новий формат переговорів з РФ, проти чого виступили країни Балтії та Польща.

До слова, диктатор Володимир Путін неодноразово намагався представити початок війни в Україні як наслідок дій Заходу та «західної пропаганди». У своїх публічних виступах він заперечує пряме вторгнення Росії, перекладаючи відповідальність на «зовнішні сили» та звинувачуючи Захід у нібито розпалюванні конфлікту. Подібні заяви часто лунають на зустрічах із науковцями, військовими або журналістами, що спрямовано на формування внутрішнього наративу для російського населення.