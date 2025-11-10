Головна Країна Політика
У Раді зареєстровано постанови про звільнення міністрів юстиції та енергетики

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Депутат заявив, що подав в парламент про звільнення Галущенка та Гринчук «за системну корупцію та провал підготовки до захисту енергетики»
фото: Міненерго

І Герман Галущенко, і Світлана Гринчук фігурують у плівках НАБУ щодо корупції в енергетичній сфері

Народний депутат Ярослав Железняк зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови №14200 та №14201 про звільнення очільника Міністерства Юстиції Германа Галущенка та главу Міністерства енергетики Світлану Гринчук. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт парламенту.

Причиною розгляду питання про звільнення урядовці стало фігурування Галущенка та Гринчук у плівках НАБУ у справі про корупцію в енергетичній сфері. За словами нардепа, найближче засідання Ради відбудеться 18 листопада.

У Раді зареєстровано постанови про звільнення міністрів юстиції та енергетики фото 1

Нагадаємо, 10 листопада стало відомо, що в ексміністра енергетики Германа Галущенка проводили обшуки детективи НАБУ. За словами нардепа Ярослава Железняка, також обшуки проходили в «Енергоатомі».

Також детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до бізнесмена, співвласника студії «Квартал 95», соратника президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча. За даними джерел РБК-Україна, обшуки у Тимура Міндіча та Германа Галущенка проводилися в рамках однієї справи, яка стосується корупції в енергетичній сфері.

Згодом Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. За даними НАБУ, учасники злочинної організації вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Згодом стало відомо, що НАБУ та САП викрили та задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Антикорупціонери повідомили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

«Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася «чорна бухгалтерія» та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум. Загалом через нього пройшло близько $100 млн.

До слова, речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що не має доступу до інформації про виїзд з України бізнесмена, співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча 10 листопада. Водночас, за даними медіа з посиланням на правоохоронні органи, Міндіч залишив територію України за кілька годин до обшуку, проведеного НАБУ.

Теги: корупція в Україні Міненерго Герман Галущенко Світлана Гринчук

