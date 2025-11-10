Головна Країна Кримінал
Розкрадання 5,8 млрд грн «Укртатнафти»: затримано фігуранта, який був у міжнародному розшуку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Підозрюваному інкримінують розтрату чужого майна в особливо великих розмірах
За даними слідства, підконтрольні фігуранту підприємства отримували пальне, але не платили за нього

Правоохоронці затримали одного з підозрюваних у справі про розтрату понад 5,8 млрд грн нафтопереробної компанії ПАТ «Укртатнафта». Ідеться про директора однієї з афілійованих компаній, який з 2024 року переховувався від слідства за кордоном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора та Нацполіцію.

За даними слідства, у 2017-2022 роках підозрюваний разом із представниками пов’язаних структур організував схему з придбання в «Укртатнафти» і подальшого продажу паливно-мастильних матеріалів на суму понад 5,8 млрд грн. Зазначається, що підконтрольні підприємства отримували пальне, але не платили за нього.

Прибутки від подальшого продажу учасники схеми виводили на власні рахунки та привласнювали. Щоб надати оборудці вигляду законних господарських операцій, посадовці укладали додаткові угоди з відтермінуванням оплати на невизначений строк, зокрема – до двох років після завершення воєнного стану.

Фігуранта затримали у Києві 7 листопада. Йому інкримінують розтрату чужого майна в особливо великих розмірах, учинену у складі організованої групи (ч. 5 ст. 191 КК України). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За клопотанням прокурорів йому обрано запобіжний захід.

Нагадаємо, Верховний суд підтвердив законність примусового відчуження акцій нафтопереробної компанії «Укртатнафта» на користь держави. Компанія Relix Services Ltd., яка оскаржувала це рішення, програла касаційну скаргу 5 червня 2025 року.

Феміда підтвердила, що вилучення акцій «Укртатнафти» відбулося на законних підставах. Йдеться про рішення військового командування від 6 листопада 2022 року та положення спеціального закону про передання майна в умовах воєнного стану.

Теги: Офіс Генерального прокурора Національна поліція України Укрнафта корупція в Україні

