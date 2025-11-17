Головна Країна Кримінал
Корупція в енергетиці: під час обрання запобіжного заходу Чернишову в суді зникло світло

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Триває суд у справі Чернишова
Чернишова підозрюють у причетності до розкрадань в «Енергоатомі»

Під час обрання запобіжного заходу ексміністру національної єдності Олексію Чернишова Чернишову у Вищому антикорупційному суді зникло світло. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання суду.

Світла у залі суду не було кілька хвилин.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обирає запобіжний захід для колишнього міністра національної єдності Олексія Чернишова, якого підозрюють у причетності до розкрадань в «Енергоатомі». Сам Чернишов відкидає звинувачення.

Зауважимо, колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов підозрюється у незаконному збагаченні. Зазначається, що експосадовець був серед осіб, які відвідували так звану «пральню».

Зокрема, 14 листопада Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вручили колишньому віцепрем’єр-міністру України клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як відомо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

