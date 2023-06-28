Корупційний скандал у Тернопільській ОВА. Обрано запобіжний захід одному з посадовців

Якщо Ігор Дем’янчук внесе заставу, він носитиме електронний браслет

Дем'янчука триматимуть під вартою до 26 серпня, якщо він не внесе заставу

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід першому заступнику глави Тернопільської ОВА Ігорю Дем’янчуку. Йогг взяли під варту з альтернативою внесення застави у розмірі понад 805 тис. грн. Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

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Дем'янчука триматимуть під вартою протягом 60 днів – до 26 серпня 2023 року включно. Його звинувачують за статтею «Підкуп особи».

У разі внесення застави на підозрюваного покладаються обов’язки:

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прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

не відлучатися із Тернополя та Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування з особами, указаними в ухвалі суду;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України;

носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, НАБУ та САП затримали «на гарячому» голову Тернопільської облради з партії ВО «Свобода» Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації – Ігоря Дем'янчука і Ігоря Гайдука.

Зараз вирішується питання про повідомлення їм про підозру, згідно з частиною 4 статті 368 ККУ (Підкуп особи, яка надає публічні послуги).

Чиновники вимагали хабар у бізнесмена-волонтера за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради. Також вони обіцяли використати ці кошти для погашення боргу Тернопільської.