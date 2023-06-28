Корупційний скандал у Тернопільській ОВА. Обрано запобіжний захід одному з посадовців
Дем'янчука триматимуть під вартою до 26 серпня, якщо він не внесе заставу
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід першому заступнику глави Тернопільської ОВА Ігорю Дем’янчуку. Йогг взяли під варту з альтернативою внесення застави у розмірі понад 805 тис. грн. Про це повідомляє пресслужба ВАКС.
Дем'янчука триматимуть під вартою протягом 60 днів – до 26 серпня 2023 року включно. Його звинувачують за статтею «Підкуп особи».
У разі внесення застави на підозрюваного покладаються обов’язки:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;
- не відлучатися із Тернополя та Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування з особами, указаними в ухвалі суду;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України;
- носити електронний засіб контролю.
Нагадаємо, НАБУ та САП затримали «на гарячому» голову Тернопільської облради з партії ВО «Свобода» Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації – Ігоря Дем'янчука і Ігоря Гайдука.
Зараз вирішується питання про повідомлення їм про підозру, згідно з частиною 4 статті 368 ККУ (Підкуп особи, яка надає публічні послуги).
Чиновники вимагали хабар у бізнесмена-волонтера за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради. Також вони обіцяли використати ці кошти для погашення боргу Тернопільської.
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