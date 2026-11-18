На Хмельниччині поліцейські затримали 26-річного чоловіка за підозрою у вбивстві односельця

У селі Вербівці Шепетівського району Хмельницької області 26-річний чоловік, за даними слідства, побив до смерті 63-річного односельця, який прийшов у гості до його матері. Після цього підозрюваний закопав тіло неподалік будинку, намагаючись приховати злочин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Хмельницької області.

За інформацією правоохоронців, подія сталася 9 листопада. Потерпілий прийшов до знайомої, однак згодом додому повернувся її 26-річний син. Молодому чоловікові не сподобалася присутність гостя, через що між ними виникла суперечка. Під час конфлікту підозрюваний сильно побив односельця.

Після побиття чоловік пішов спати. Наступного ранку він виявив, що 63-річний гість не подає ознак життя. Замість звернення до правоохоронців підозрюваний вирішив приховати те, що сталося, та закопав тіло неподалік будинку.

12 листопада місцева жителька повідомила поліцію про зникнення сусіда. Правоохоронці розпочали пошуки, під час яких поліцейський офіцер громади встановив, що чоловік міг стати жертвою злочину. Згодом поліцейські вийшли на 26-річного місцевого жителя.

Слідчо-оперативна група знайшла тіло загиблого та направила його на експертизу. Під час огляду будинку й території господарства правоохоронці також вилучили сліди, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Підозрюваного затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає від семи до 15 років позбавлення волі.

Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше у Києві правоохоронці знайшли тіло чоловіка, якого вважали зниклим безвісти протягом двох років. За даними слідства, під час застілля між двома знайомими виникла сварка, унаслідок якої господар будинку смертельно поранив гостя ножем, а потім закопав його тіло на подвір'ї.

Також «Главком» повідомляв, що на Вінниччині чоловіка підозрювали у вбивстві власного батька. Тіло 72-річного потерпілого виявили закопаним на городі біля будинку.

До слова, у Дніпрі чоловік під час сварки до смерті побив свого батька. Правоохоронці затримали підозрюваного та повідомили йому про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого.