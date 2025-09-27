Головна Країна Кримінал
У Кривому Розі застрелено голову місцевої федерації самбо

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
У Кривому Розі вбили Євгена Понурко
Вбивцю голови місцевої федерації самбо Євгена Понурко ще розшукують

У Кривому Розі ввечері 26 вересня зафіксовано стрілянину, яка призвела до загибелі однієї особи та поранення іншої. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

За попередньою інформацією, невідомий зловмисник відкрив вогонь по місцевому мешканцю, який отримав смертельні поранення на місці. Як повідомляє «Суспільне», загиблим є Євген Понирко, відомий як президент Криворізької федерації самбо, дзюдо, сумо та бойового самбо.

Ще одного чоловіка було госпіталізовано з вогнепальним пораненням.

На місці події одразу почали працювати слідчо-оперативна група, експерти та керівництво місцевої поліції. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за частиною 2, пунктом 1 статті 115 Кримінального кодексу України, що кваліфікується як умисне вбивство.

Для пошуку та затримання нападника в області розпочато спеціальну поліцейську операцію.

