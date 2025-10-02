У Кривому Розі чоловік порізав ножем військовослужбовців ТЦК

Один із поранених перебуває у важкому стані

Уранці 2 жовтня у Кривому Розі під час перевірки документів чоловік напав на представників ТЦК. Він дістав холодну зброю та завдав поранень нею двом військовослужбовцям. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дніпропетровський обласний ТЦК та СП.

Зазначається, що чоловік дістав ніж і поранив ним 53-річного та 36-річного представників ТЦК, після чого втік з місця події. Поранених військовослужбовців було оперативно доставлено до лікарні. Один із поранених перебуває у важкому стані.

Правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 ст. 121 ККУ – «Умисне тяжке тілесне ушкодження», санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років. Наразі особу ймовірного нападника встановлено, з ним розпочаті слідчі дії.

Нагадаємо, Одеський обласний територіальний центр комплектації та соціальної підтримки повідомив про збройний напад на військовослужбовця – співробітника ТЦК вдарили ножем.

Як повідомлялося, у місті Новий Розділ на Львівщині невідомі особи побили військовослужбовця Стрийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Наразі потерпілий перебуває у медичному закладі.

До слова, у Черкасах затримано двох чоловіків, які побили захисника Донецького аеропорту під час здійснення ним оповіщення військовозобов’язаних.