Міністри звітуватимуть про свою роботу перед звільненням: Рада ухвалила закон

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Міністри звітуватимуть про свою роботу перед звільненням: Рада ухвалила закон
Документ, який схвалила Рада, вносить зміни в порядок призначення і звільнення міністрів
фото: Верховна Рада

Урядовці при звільненні звітуватимуть відповідному парламентському комітету та депутатам у залі

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №3195. Він запроваджує обовʼязкове звітування членів Кабінету міністрів перед звільненням. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Відповідне рішення підтримали 285 депутатів. Документ закріплює обов’язок члена уряду бути присутнім та звітувати про виконану роботу на засіданні профільного комітету Верховної Ради та на пленарному засіданні парламенту. Крім того, подання письмового звіту члена Кабміну стане обовʼязковою умовою при поданні заяви про відставку.

Нагадаємо, ще у 2020 році Верховна Рада в першому читанні прийняла законопроєкт, що вносить зміни в порядок призначення і звільнення міністрів. Ухвалення законопроєкту посилить парламентський контроль над діяльністю членів уряду.

До слова, Верховна Рада ухвалила закон, який встановлює адміністративну відповідальність для всіх посадовців і особливо міністрів за неявку на виклик парламенту без поважних причин. Тепер за це їм загрожує штраф від 13 до 17 тис. грн. 

Протягом 2024–2025 років Рада викликала щонайменше 21 посадовця, переважно міністрів. І лише в половині випадків ті, на кого чекали, зʼявлялись до депутатів. Дехто ігнорував запрошення в Раду навіть без жодного пояснення.

депутат Кабмін звільнення кадрові зміни

Генпрокурор каже, що знає кожного, хто «працює зараз проти мене і прокуратури як інституції»
«Прийду за кожним особисто». Генпрокурор Кравченко пригрозив тим, хто відправляє його у відставку
12 грудня, 15:21
Російська більше не захищена в Україні Європейською хартією мов
Уряд виключив російську мову з переліку захищених в Україні
3 грудня, 17:09
Тетяна Чорновол готова взяти Єрмака в свій підрозділ
Чорновол запросила Єрмака в свій підрозділ
29 листопада, 15:15
Єрмака було звільнено з посади керівника Офісу президента 28 листопада 2025 року
Єрмак пішов. А що далі?
29 листопада, 14:40
Андрій Єрмак зробив гучну заяву після відставки
«Відправляюсь на фронт». Андрій Єрмак зробив гучну заяву після відставки
29 листопада, 03:40
Головним претендентом на посаду керівника Офісу президента України після відставки Андрія Єрмака є його заступник Павло Паліса
Хто очолить Офіс президента після Єрмака: версія аналітиків DeepState
29 листопада, 01:21
Українська делегація під час перемовин з американською стороною в Женеві
Звільнення Єрмака. Президент повідомив, хто братиме участь у мирних переговорах
28 листопада, 17:40
Олексій Соболев: «Люди все одно хочуть допомагати Україні, та чекають, коли їх покличуть»
Хто замінить Милованова? Міністр економіки анонсував формування нової наглядової ради «Енергоатома»
21 листопада, 10:00
Сугак отримала нову посаду
Уряд призначив виконуючу обовʼязків міністра юстиції
19 листопада, 18:36

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
