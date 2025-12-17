Міністри звітуватимуть про свою роботу перед звільненням: Рада ухвалила закон

Урядовці при звільненні звітуватимуть відповідному парламентському комітету та депутатам у залі

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №3195. Він запроваджує обовʼязкове звітування членів Кабінету міністрів перед звільненням. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Відповідне рішення підтримали 285 депутатів. Документ закріплює обов’язок члена уряду бути присутнім та звітувати про виконану роботу на засіданні профільного комітету Верховної Ради та на пленарному засіданні парламенту. Крім того, подання письмового звіту члена Кабміну стане обовʼязковою умовою при поданні заяви про відставку.

Нагадаємо, ще у 2020 році Верховна Рада в першому читанні прийняла законопроєкт, що вносить зміни в порядок призначення і звільнення міністрів. Ухвалення законопроєкту посилить парламентський контроль над діяльністю членів уряду.

До слова, Верховна Рада ухвалила закон, який встановлює адміністративну відповідальність для всіх посадовців і особливо міністрів за неявку на виклик парламенту без поважних причин. Тепер за це їм загрожує штраф від 13 до 17 тис. грн.

Протягом 2024–2025 років Рада викликала щонайменше 21 посадовця, переважно міністрів. І лише в половині випадків ті, на кого чекали, зʼявлялись до депутатів. Дехто ігнорував запрошення в Раду навіть без жодного пояснення.