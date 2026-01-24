Головна Спорт Новини
Колишній сноубордист ризикує отримати довічне ув'язнення за наркоторгівлю

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Колишній сноубордист ризикує отримати довічне ув'язнення за наркоторгівлю
Веддінг змагався на Олімпіаді-2002 у Солт-Лейк-Сіті, де не пройшов кваліфікацію у паралельному гігантському слаломі
фото: REUTERS/Jeff J Mitchell/File Photo

Канадця порівнюють з багатьма легендарними злочинцями

23 січня 2026 року офіційні представники ФБР оголосили про арешт колишього сноубордиста Раяна Веддінга. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters. 

Веддінг, який представляв свою країну на Зимових Олімпійських іграх 2002 року, за версією американського слідства, перетворився на «кокаїнового короля» та очільника потужної транснаціональної кримінальної організації. Директор ФБР Кеш Патель під час пресконференції порівняв масштаб діяльності Веддінга з такими одіозними постатями, як Пабло Ескобар та Хоакін «Ель Чапо» Гусман, назвавши його одним із найбільших наркоторговців сучасної епохи.

За даними слідства, злочинна мережа Веддінга була глибоко інтегрована з мексиканським картелем «Сіналоа». Організація щороку генерувала понад мільярд доларів нелегального доходу, переправляючи сотні кілограмів кокаїну з Колумбії через Мексику до США та Канади. Для приховування величезних статків Веддінг використовував складні схеми в криптовалютних мережах, що дозволяло йому роками залишатися невловимим для традиційного фінансового моніторингу. Окрім наркоторгівлі, 44-річному канадцю висунуто звинувачення в організації серії жорстоких убивств. Зокрема, йому інкримінують ліквідацію федерального свідка в Колумбії у січні 2025 року, а також убивства трьох людей в Онтаріо через борги за наркотики та викрадені вантажі.

Затримання Веддінга відбулося в Мехіко за сприяння мексиканської влади, хоча деякі джерела повідомляють, що він міг добровільно здатися в посольстві США. Американський уряд раніше встановив рекордну винагороду за його голову в розмірі 15 мільйонів доларів. Разом із ним ФБР заарештувало 36 спільників, вилучивши тонни наркотиків, зброю та активи на мільйони доларів, включаючи предмети розкоші та мистецтва. У понеділок Раян Веддінг постане перед федеральним судом у Лос-Анджелесі. Йому загрожує довічне ув'язнення за керівництво злочинною організацією, контрабанду та вбивства.

Нагадаємо, що єгиптянин отримав тюремний термін та дискваліфікацію за один сезон. Кар'єра зірки єгипетського футболу Рамадана Собхі опинилася під загрозою повного краху через низку правових та допінгових скандалів.

