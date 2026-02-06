Головна Вінниця Новини
Чоловік, який убив людину у Вінниці та переховувався по Україні, отримав вирок

glavcom.ua
Чоловік, який убив людину у Вінниці та переховувався по Україні, отримав вирок
Зловмисник втік та протягом двох тижнів переховувався від слідчих в різних областях
Злочин стався у січня 2024 року у під’їзді одного із багатоквартирних будинків міста Вінниці

У Вінниці суд виніс вирок чоловіку, який до смерті забив людину і переховувався від правоохоронців по всій країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

Нагадаємо злочин стався у січня 2024 року у під’їзді одного із багатоквартирних будинків міста Вінниці. Слідством встановлено, що 35-річний нападник під час відбуття умовного покарання знову скоїв кримінальне правопорушення. Під час конфлікту завдав 57-річному потерпілому чисельні тілесні ушкодження в наслідок яких потерпілий помер у лікарні.

«Щоб уникнути від покарання зловмисник втік та протягом двох тижнів переховувався від слідчих в різних областях та мав намір залишити територію країни. В ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили його місце перебування та затримали його у Тернопільській області спецпризначенці КОРДу», – йдеться у повідомленні.

На основі зібраних доказів Вінницький міський суд визнав чоловіка винуватим у скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Суд частково приєднав невідбуту частину терміну за попереднім вироком і остаточно призначив покарання у виді 12 років позбавлення волі.

До слова, у Києві двоє чоловіків до смерті побили перехожого. Їх засуджено до восьми років позбавлення волі.

Як повідомлялося, у Харківській області завершився розгляд резонансної справи про вбивство, вчинене неповнолітніми. Трьох ліцеїстів визнано винними в умисному вбивстві та засуджено до 12 років позбавлення волі.

