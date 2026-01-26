У Миколаєві жінка знайшла у смітнику немовля: деталі інциденту

Новонароджену дитину, яку знайшли у смітнику, передали лікарям

У Миколаєві новонароджене немовля знайшли у сміттєвому контейнері. Поліція взялася за справу та нині розшукує матір дитини. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення поліції Миколаївської області.

Як повідомляється, 26 січня місцева мешканка Миколаєва виявила новонароджену дитину у сміттєвому контейнері. Жінка звернулася до поліції щодо цього. Врешті дитину госпіталізували. За словами медиків, наразі стан немовляти задовільний.

Правоохоронці розпушують матір покинутої дитини Поліція Миколаївської області

На місце, де було знайдено немовля, прибули слідчі, оперативники, криміналісти та кінологи. Наразі правоохоронці розшукують матір покинутої дитини та встановлюють її особу. Також поліція ще встановлює кваліфікацію цій події. «Шановні громадяни, якщо ви стали свідком або володієте будь-якою інформацією щодо події, зверніться за телефонами: (0512) 53-17-76 або 102», – закликали у поліції.

Раніше «Главком» писав про те, що в Тернополі в під’їзді багатоповерхового будинку на вулиці Київській виявили новонароджену дитину. Дитину виявили в сумці в під’їзді житлового будинку. Немовля доставили до медичного закладу, де його обстежили лікарі. Медики встановили, що дівчинка народилася за кілька годин до того, як її знайшли.