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Медикиня пропонувала воїну операцію на здоровому хребті заради звільнення із ЗСУ

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Медикиня пропонувала воїну операцію на здоровому хребті заради звільнення із ЗСУ
Працівники ДБР затримали фігурантку під час отримання грошей
фото: ДБР

За $12 тис. жінка обіцяла провести операцію без медичних показань та допомогти з висновком ВЛК

У Дніпрі працівники Державного бюро розслідувань затримали медикиню одного з військових шпиталів, яку підозрюють в організації схеми для незаконного звільнення військовослужбовців зі служби. За даними слідства, за $12 тис. вона запропонувала військовому провести операцію на хребті без медичних показань. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДБР.

Як стверджують правоохоронці, до медикині звернувся військовослужбовець, який хотів звільнитися з армії, хоча не мав для цього відповідних проблем зі здоров'ям. Жінка запропонувала йому зробити реальну операцію та встановити у хребет металеві імпланти. Надалі це мали використати як підставу для отримання відповідного висновку військово-лікарської комісії.

Медикиня запевняла військового, що хірургічне втручання не становитиме загрози для його життя, а встановлені імпланти не дозволять надалі спростувати медичні підстави для звільнення зі служби. Увесь «пакет», який включав проведення операції та оформлення необхідного висновку ВЛК, коштував $12 тис. Працівники ДБР затримали жінку під час отримання грошей.

Під час обшуку її квартири в центрі Дніпра слідчі виявили іноземну валюту на загальну суму близько 6,8 млн грн. Наразі правоохоронці встановлюють походження коштів. Також слідство перевіряє обставини придбання квартири, власницею якої медикиня стала нещодавно. За даними ДБР, орієнтовна вартість нерухомості перевищує $100 тис.

Під час обшуку слідчі виявили іноземну валюту
Під час обшуку слідчі виявили іноземну валюту
фото: ДБР

Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми, зокрема серед медиків та військовослужбовців. Затриманій повідомлено про підозру. Суд відправив її під варту з можливістю внесення застави. У разі доведення вини їй загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Закарпатській області правоохоронці затримали 60-річного голову військово-лікарської комісії, якого підозрюють в організації корупційної схеми з видачі фіктивних медичних висновків. Посадовець вимагав гроші від військовозобов’язаних за сприяння у проходженні ВЛК та отриманні висновків про обмежену придатність до служби.

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Теги: медик ДБР ЗСУ медицина хабар

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