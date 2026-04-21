Голова ВЛК на Закарпатті заробив мільйони на довідках і попався

На Закарпатті накрили голову ВЛК з готівкою на 11 млн грн
фото: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці задокументували передачу $6 тис., а під час обшуків вилучили понад 11 млн грн готівки в різних валютах

У Закарпатській області правоохоронці затримали 60-річного голову військово-лікарської комісії, якого підозрюють в організації корупційної схеми з видачі фіктивних медичних висновків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс Генерального прокурора України.

фото: Офіс Генерального прокурора

Посадовець вимагав гроші від військовозобов’язаних за сприяння у проходженні ВЛК та отриманні висновків про обмежену придатність до служби.

«За даними слідства, 60-річний посадовець вимагав у військовозобов’язаного $6 тис. за сприяння у проходженні ВЛК та отриманні висновку про обмежену придатність до служби. Йшлося, зокрема, про використання наявних медичних документів без належних обстежень і формальне підтвердження діагнозів», – повідомили в прокуратурі.

фото: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці задокументували передачу частини коштів. Після того, як висновок було оформлено, а документи направлено до територіального центру комплектування, посадовця затримали. Це сталося 20 квітня.

фото: Офіс Генерального прокурора

Під час обшуків у його помешканні вилучили значні суми готівки в різних валютах. Зокрема: понад $240 тис.; понад €3 тис.; майже 1,3 млн угорських форінтів, а також понад 260 тисяч грн. Загальна сума вилучених коштів становить понад 11 млн грн в еквіваленті.

фото: Офіс Генерального прокурора

Наразі фігуранту повідомили про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, відсторонення від посади та накладення арешту на майно.

Раніше у Кривому Розі правоохоронці викрили схему торгівлі людьми, організовану під виглядом працевлаштування за кордоном. Жінкам обіцяли роботу в готелях у країнах Близького Сходу з високою зарплатою, однак після виїзду їх використовували для сексуальної експлуатації.

За даними слідства, у 2025-2026 роках 38-річна мешканка Кривого Рогу разом зі знайомим іноземцем організувала вербування та переправлення жінок за кордон. Вона підшукувала тих, хто перебував у складних життєвих обставинах, і пропонувала роботу офіціантками або обслуговуючим персоналом у готелях.

Чи вимикатимуть світло 22 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
Стрілянина у школі на Закарпатті: влада заявила, що школяра завербувала РФ
Як за чотири роки війни змінилося використання БпЛА на фронті. Герой України порівняв дрони з цигарками
Скандал із бронюванням Петрова: Мінкульт зробив заяву
СБУ затримала представників ТЦК в Одесі: подробиці
