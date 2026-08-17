Поліція назвала діагнози, які найчастіше підробляли у висновках ВЛК

За час повномасштабної війни скасували 6,5 тис. незаконних рішень військово-лікарських комісій

Національна поліція виявляє випадки внесення неправдивих відомостей про стан здоров’я військовозобов’язаних під час оформлення висновків ВЛК. «Главком» повідомляє про це з посиланням на інтерв’ю т.в.о. голови Національної поліції Максима Цуцкірідзе для «Цензор.Нет».

За словами Цуцкірідзе, найчастіше маніпуляції стосувалися захворювань опорно-рухового апарату, серцево-судинної та нервової систем. Також правоохоронці виявляли випадки фальсифікації діагнозів, пов’язаних із психічними розладами, захворюваннями органів зору, слуху та внутрішніх органів. «Ми перевіряємо не сам діагноз на папері, а чи підтверджується він реальними обстеженнями, лікуванням і медичними даними», – зазначив керівник Нацполіції.

Як зазначив Цуцкірідзе, в одних випадках до медичних документів вносили завідомо неправдиві відомості про діагноз, на підставі якого людину визнавали непридатною до військової служби. В інших – за гроші виготовляли медичні документи з фіктивними діагнозами.

До таких схем, за словами Цуцкірідзе, могли бути залучені члени ВЛК, працівники ТЦК та цивільні посередники. Загалом від початку повномасштабного вторгнення скасовано 6,5 тис. незаконних рішень ВЛК. Водночас понад 25,6 тис. постанов місцевих ВЛК Центральна ВЛК залишила в силі, а ще більш як 1,6 тис. рішень направила на переогляд без скасування постанов.

Цуцкірідзе наголосив, що сама перевірка висновку ВЛК не означає його незаконності. Кожне рішення оцінюють окремо з урахуванням медичної документації та інших доказів. «Сам факт того, що висновок ВЛК потрапив у поле зору слідства, не означає, що він незаконний або має бути скасований», – пояснив він.

За словами керівника Нацполіції, якщо людина справді має тяжке захворювання або наслідки поранення, це має підтверджуватися медичною документацією. У такому разі законних підстав для скасування висновку ВЛК немає. Водночас люди, які не погоджуються з рішеннями Центральної ВЛК, можуть оскаржувати їх в адміністративних судах. «Ми маємо одночасно захищати державу від фіктивних діагнозів і людей – від необґрунтованого скасування законних висновків», – додав Цуцкірідзе.

Раніше «Главком» зібрав повний перелік хвороб, які є підставою для прийняття рішення ВЛК про непридатність до військової служби і виключення з військового обліку.

Нагадуємо, що висновок ВЛК можна оскаржити як через комісії вищого рівня, так і в суді. У Міноборони пояснювали, що спочатку людина може звернутися до ВЛК вищого рівня – від районної до обласної, регіональної та Центральної. Якщо рішення не змінюють і людина вважає, що її права порушені, вона може звернутися до суду.