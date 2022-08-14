Мешканець Лисичанська сідає до тюрми за здачу позицій ЗСУ

3 липня після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів

Чоловік уклав угоду про визнання винуватості

Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області призначив 12 років позбавлення волі мешканцю Лисичанська, обвинуваченого у колабораційній діяльності. Про повідомляє «Главком» із посиланням на вирок від 9 серпня.

У середині квітня 2022 року, коли російські солдати приступили до обстрілів Лисичанська Луганської області, обвинувачений вирішив надати допомогу незаконним збройним формуванням. Через Telegram він надсилав невідомому чоловіку інформацію про місця розташування військових та техніки ЗСУ. Також корегував попадання ворожих снарядів на центральний ринок Лисичанська.

Серед переписки слідство виявило допис від 16 квітня, у якому обвинувачений підтвердив «прильоти», але зауважив, що росіяни не влучили у визначений об’єкт.

До початку судового засідання між обвинуваченим та прокурором було укладено угоду про визнання винуватості. Згідно з нею, він повністю визнав вину і погодився на покарання у вигляді 12 років тюрми (за злочин, який скоїв обвинувачений, передбачено від 12 до 15 років в’язниці).

Феміда перевірила, чи угода не суперечать вимогам Кримінальному процесуальному кодексу і затвердила її.

Нагадаємо, 3 липня після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів.

В цілому, під час битви за Лисичанськ та Сєвєродонецьк Луганської області українські військові знищили близько 11 тис. окупантів.

Як відомо, в Україні триває 171-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.