Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Мешканець Лисичанська сідає до тюрми за здачу позицій ЗСУ

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Мешканець Лисичанська сідає до тюрми за здачу позицій ЗСУ
3 липня після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів
фото з відкритих джерел

Чоловік уклав угоду про визнання винуватості

Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області призначив 12 років позбавлення волі мешканцю Лисичанська, обвинуваченого у колабораційній діяльності. Про повідомляє «Главком» із посиланням на вирок від 9 серпня.

У середині квітня 2022 року, коли російські солдати приступили до обстрілів Лисичанська Луганської області, обвинувачений вирішив надати допомогу незаконним збройним формуванням. Через Telegram він надсилав невідомому чоловіку інформацію про місця розташування військових та техніки ЗСУ. Також корегував попадання ворожих снарядів на центральний ринок Лисичанська.

Серед переписки слідство виявило допис від 16 квітня, у якому обвинувачений  підтвердив «прильоти», але зауважив, що росіяни не влучили у визначений об’єкт.

До початку судового засідання між обвинуваченим та прокурором було укладено угоду про визнання винуватості. Згідно з нею, він повністю визнав вину і погодився на покарання у вигляді 12 років тюрми (за злочин, який скоїв обвинувачений, передбачено від 12 до 15 років в’язниці).

Феміда перевірила, чи угода не суперечать вимогам Кримінальному процесуальному кодексу і затвердила її.

Нагадаємо, 3 липня після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів.

В цілому, під час битви за Лисичанськ та Сєвєродонецьк Луганської області українські військові знищили близько 11 тис. окупантів.

Як відомо, в Україні триває 171-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Читайте також:

Теги: вирок колабораціонізм Луганщина

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Кримінал

Мешканець Лисичанська сідає до тюрми за здачу позицій ЗСУ
Мешканець Лисичанська сідає до тюрми за здачу позицій ЗСУ
У Рівному чоловік зірвав і знущався з прапора України (відео)
У Рівному чоловік зірвав і знущався з прапора України (відео)
ДБР викрило масштабну злочинну схему в органах влади Запоріжжя
ДБР викрило масштабну злочинну схему в органах влади Запоріжжя
СБУ заблокувала українську «дочку» «Газпром нефти» (фото)
СБУ заблокувала українську «дочку» «Газпром нефти» (фото)
На Черкащині суд арештував майно росіянина на 17 млн грн: виготовляв зброю для РФ
На Черкащині суд арештував майно росіянина на 17 млн грн: виготовляв зброю для РФ
Диверсанти попалися в руки СБУ: наші захисники отримали цінну інформацію (фото)
Диверсанти попалися в руки СБУ: наші захисники отримали цінну інформацію (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Втрати: Генштаб повідомив, де загинуло найбільше окупантів
43K
Безугла поскаржилася на волонтерів до СБУ: опозиція виступила із заявою
34K
Кремль погрожує «розширити географію спецоперації»
26K
Криворізький чиновник відпочивав в окупованому Криму та на російських курортах (фото)
26K
«Слуга» Безугла поскандалила з відомою волонтеркою через допомогу та футболку
15K
Росіяни, які приїхали «відновлювати» Щастя, не отримали грошей за роботу (відео)

Новини

З’явилися супутникові знімки білоруського аеродрому, де прогриміли вибухи
Вчора, 10:04
На Донбасі «гаряче». ЗСУ відкинули окупантів на кількох напрямках
Вчора, 07:08
ЗСУ відбили наступ рашистів на кількох напрямках, на одному ворог мав успіх
12 серпня, 18:41
Звільнення голови Рівненської облради. «ЄС» жорстко звернулася до влади
12 серпня, 18:13
Розвідка США повідомила, скільки вояків щодня втрачає РФ на війні 
12 серпня, 15:38
«Суд» над полоненими захисниками Маріуполя. Силові відомства зробили заяву
12 серпня, 15:19

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту