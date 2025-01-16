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Нараховував виплати військовим, які не виконували бойових завдань: начальник штабу отримав підозру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Нараховував виплати військовим, які не виконували бойових завдань: начальник штабу отримав підозру
Загальна сума встановлених збитків державі становить понад 4,3 млн грн
фото: ДБР

Начальнику штабу однієї з частин на Миколаївщині загрожує до восьми років позбавлення волі

Начальник штаб одного з військових підрозділів на Миколаївщині, який допустив безпідставне нараховування доплат військовим, які не брали участі у бойових діях, отримав підозру. Про це повідомив пресцентр Державного бюро розслідувань.

«У червні 2024 року посадовець доручив займатись нарахуванням виплат підлеглому без достатнього фахового досвіду. Останній, своєю чергою, оформив побратимам винагороду, яка призначається лише у разі безпосередньої участі у бойових діях. Посадовець не перевірив дії підлеглого та погодив документи про нарахування грошей», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загальна сума встановлених збитків державі становить понад 4,3 млн грн.

Начальник штабу підозрюється у недбалому ставленні військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Вживаються дії для відшкодування завданих державі збитків.

Нагадаємо, у листопаді Кабінет міністрів вніс правки у дві постанови, які регламентують виплати військовослужбовцям.

Тепер ті, хто здійснює заходи для забезпечення оборони країни на території держави-агресора отримують 100 тис. грн з розрахунку на місяць пропорційну часу участі у таких діях та заходах та одноразову виплату 70 тис. грн за кожні 30 днів виконання завдань (сумарно обчислених).

ДСНС, НАБУ, поліція перебуваючи на території держави-агресора отримують 100 тис. грн з розрахунку на місяць пропорційну часу участі у таких діях та заходах.

У звʼязку з пораненням на території держави-агресора – додаткова винагорода 100 тис. грн.

У разі загибелі на території держави-агресора під час виконання бойового завдання родичі мають право на одноразову виплати – 15 млн грн.

Крім того, на військовослужбовців, які виконують завдання на території держави-агресора поширюється пільги на оподаткування військовим збором.

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Теги: бойові виплати військові Миколаївщина війна

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