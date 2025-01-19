Підробляли ухилянтам результати аналізів на ВІЛ: лікарі з Дніпра отримали підозри

Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до 10 років

Чоловіки, які проходили ВЛК в одному з місцевих РТЦК та СП Дніпра, могли за $10 тис. замовити у фігурантів «послугу» зі зняття з військового обліку

У Дніпрі лікарі військово-лікарської комісії ставили чоловікам фейкові діагнози ВІЛ для уникнення мобілізації. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Встановлено, що військовозобов'язані, які проходили ВЛК в одному з місцевих РТЦК та СП, могли за $10 тис. замовити у фігурантів «послугу» зі зняття з військового обліку.

«У подальшому зловмисники вносили неправдиві дані до медичних документів та інформаційної системи «Моніторинг соціально значущих хвороб». Такі маніпуляції давали можливість «хворим» чоловікам знятися з військового обліку і безперешкодно перетинати державний кордон України», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у цій справі правоохоронці провели 19 обшуків за місцями реєстрації та проживання фігурантів, а також у їхніх службових кабінетах і в автотранспорті. Вилучено, зокрема, комп’ютерну техніку, медичну документацію, та інші речі, що підтверджують причетність власників до незаконної діяльності.

Наразі поліцейські розслідують кримінальне провадження за ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї), ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що у Львові на хабарі затримали голову резервного складу військово-лікарської комісії Шевченківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) 44-річного Мирослава Сукмановського.

Керівник ВЛК за $2 тис. обіцяв оформити фейковий діагноз про непридатність до служби 43-річного військовозобов’язаного.