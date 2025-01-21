За час війни розбагатів на $1 млн. Що відомо про скандального Олега Друзя, який отримав підозру

Головний психіатр Збройних сил неодноразово потрапляв у скандали

Сьогодні, 21 січня, правоохоронці затримали головного психіатра Збройних сил України Олега Друзя, який є заступником голови Центральної ВЛК. Саме він розв'язує питання про придатність військових до проходження служби.

У підозрюваного працівники СБУ знайшли купу майна, яке він оформив на своїх родичів, зокрема дорогі автівки та нерухомість. Також під час обшуків у нього було знайдено $152 тис. та 34 тис. євро.

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Посадовець протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад $1 млн фото: ssu.gov.ua/СБУ

Примітно, що Друзь не вперше потрапляє в подібну ситуацію. Ще навесні 2017 року начальника Клініки психіатрії військового госпіталю та головного психіатра Міноборони спіймали на хабарі. За даними столичної прокуратури, щоб допомогти ухилитися від служби, він вимагав 52 тис. грн.

Однак справа головного психіатра Міноборони нікуди не пішла. Через кілька місяців її було закрито через «відсутність складу злочину».

Навесні 2017 року начальника Клініки психіатрії військового госпіталю та головного психіатра Міноборони спіймали на хабарі фото з відкритих джерел

Вже восени того ж року полковник потрапив до чергового скандалу. На засіданні комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Друзь заявив, що більшості учасників бойових дій після демобілізації необхідна психіатрична допомога, а самі військові начебто можуть бути потенційно небезпечними для суспільства.

«Як свідчить міжнародний досвід, учасники бойових дій після повернення до мирного життя можуть стати загрозою як для власних сімей, так і для всього суспільства. За статистикою, 98% з них потребують кваліфікованої підтримки і допомоги внаслідок дії бойових стрес-факторів. Розлади бійців характеризуються високим рівнем конфліктності, підвищеної агресією, низькою працездатністю, загостренням та розвитком хронічних захворювань, алкоголізмом, наркоманією, асоціальною поведінкою, підвищенням рівня суїцидів, скороченням тривалості життя», – казав тоді посадовець.

Друзь заявляв, що учасники бойових дій є потенційно небезпечними для суспільства фото з відкритих джерел

Слова полковника бійці АТО сприйняли буквально й навіть запустили флешмоб «Я – один із 93%». Згодо тодішній міністр оборони Степан Полторак відсторонив Друзя з посади. Примітно, що відсторонений полковник, попри рішення міністра оборони, продовжив виконувати обов'язки начальника Клініки психіатрії та далі ходив на роботу.

Згідно з декларацією посадовця за 2016 рік, дружина та дочка Друзя мали громадянство Російської Федерації.

Олег Друзь фото з відкритих джерел

Нагадаємо, Служба безпеки затримала головного психіатра Збройних сил. За даними слідства, Олег Друзь протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад $1 млн. При цьому посадовець не відображав відповідне майно у своїй декларації та оформив його на свою дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб.

До слова, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру начальнику одного з центральних управлінь командування Сил логістики ЗСУ, начальнику відділу цього управління та вже колишньому директору приватного підприємства. Вони завдали державі збитків на понад 83 млн грн під час закупівлі запчастин для бронетехніки.

Як повідомлялося, детективи Бюро економічної безпеки у місті Києві повідомили про підозру начальнику управління командування Сил підтримки Збройних сил України, який здійснив розтрату державних коштів.