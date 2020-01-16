У Кагарлицькій колонії тюремники знущалися над засудженими



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Прокуратура внесла вказівку начальнику колонії притягнути до відповідальності працівників установи

Виявлено факти безпідставного притягнення засуджених до дисциплінарної відповідальності в Кагарлицькій виправній колонії № 115.

Про це інформує пресслужба прокуратури Київської області.

Повідомляється, що керівником Кагарлицької місцевої прокуратури спільно з працівниками прокуратури області проведено особистий прийом засуджених, які відбувають покарання в державній установі «Кагарлицька виправна колонія (№ 115)».

За результатами організованої перевірки доводів засуджених виявлено грубі порушення їх прав та вимог кримінально-виконавчого законодавства в діяльності виправної установи при вирішенні питання про їх дисциплінарну відповідальність за вчинення порушень розпорядку дня.

Так, трьох засуджених притягнуто до дисциплінарної відповідальності за нібито відсутність на ранковій загальній перевірці, що, як встановлено прокурорами, не відповідає дійсності.

Реагуючи на вказані порушення, прокуратурою області начальнику державної установи «Кагарлицька виправна колонія (№ 115)» внесено вказівку з вимогою поновити права засуджених, скасувати незаконно застосовані до них стягнення та притягнути до дисциплінарної відповідальності працівників установи, з вини яких допущено ці порушення, яка перебуває на розгляді.

Нагадаємо, на Київщині розпочато кримінальне провадження за фактом можливого неналежного виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків, що призвело до смерті засудженого.