«Це – зведення рахунків». Звільнений голова Чернівецької облради закликав втрутитися Офіс президента

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
«Це – зведення рахунків». Звільнений голова Чернівецької облради закликав втрутитися Офіс президента
фото: Чернівецька обласна рада/Facebook

Бойко: Ініціатори моєї відставки просто хочуть зробити так, щоб на чолі ОВА та облради були представники однієї партії

Ексголова Чернівецької облради Олексій Бойко заявив, що його відставка – це зведення рахунків. За словами політика, місцеві голови ОВА замість розвитку Чернівецької області займаються політичними розбірками з опонентами, прагнучи поставити на чолі облради та адміністрації представників однієї партії. Про це Бойко розповів у інтервʼю «Главкому».

«Коли президент і уряд все роблять для того, аби зробити в Чернівецьку область фінансові вливання, залучити інвестиції, у нас місцеві голови ОВА займаються зведенням рахунків зі своїми політичними опонентами або з тими, хто їм не так аплодує. Ініціатори моєї відставки просто хочуть зробити так, щоб на чолі ОВА та облради були представники однієї партії. Причому я глибоко переконаний, що президент та Офіс президента не ставлять таких задач. Це просто самодіяльність місцевих еліт, які загострюють в тиловому регіоні політичне протистояння», – наголосив Бойко.

На думку Олексія Бойка, центральна влада робить велику помилку, не заглиблюючись у регіональні проблеми, адже місцеві політичні ігри суперечать намірам і зусиллям президента, уряду та Верховної Ради.

«Люди, що тут опинилися при владі – випадкові, без відповідного політичного досвіду. Вони до кінця не усвідомлюють важливість своїх посад та функціональних обов'язків під час дії воєнного стану. А всі ці дрібні внутрішньополітично-кланові розбірки виставляють таким чином, ніби хочуть догодити Офісу президента та показати, що вони зачищають під себе якесь поле. Насправді це має зворотний ефект і вони роблять для свого керівництва ведмежу послугу», – додав ексголова Чернівецької облради.

Нагадаємо, 11 вересня депутати Чернівецької облради підтримали рішення про дострокове припинення повноважень голови ради Олексія Бойка. За результатами першого підрахунку: 33 депутати висловилися «за», троє – «проти», ще один бюлетень визнали зіпсованим, адже на ньому було написано: «Ні диктатурі».

Зокрема, ексголова Чернівецької облради Олексій Бойко стверджує, що за його відставкою стоїть особисто голова ОВА Руслан Запаранюк. За словами колишнього очільника облради, конфлікт тривав близько двох років, з моменту призначення нового голови ОВА, який паралельно зараз є головою партії «Слуга народу» в області.

Теги: Чернівці відставка скандал Чернівецька область

