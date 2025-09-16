На Закарпатті кримінальний авторитет керував із в’язниці переправленням ухилянтів за кордон

За даними слідства, фігурант підшуковував клієнтів та зводив їх зі спільницею, яка й організовувала процес втечі

Закарпатські правоохоронці викрили кримінального авторитета, який з СІЗО керував процесом незаконного переправлення чоловіків через кордон. Його спільницю затримали з ухилянтом у Берегівському районі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Закарпатську обласну прокуратуру.

Організатором схеми є 27-річний уродженець Сваляви, раніше неодноразово судимий за різні майнові злочини. Наразі суд розглядає справу за обвинуваченням його в участі у злочинному зібранні, так званій «сходці».

Зазначається, що сидячи в камері, закарпатець особисто підшуковував клієнтів та зводив їх зі спільницею, яка й організовувала увесь процес. Вартість таких послуг становила від $5 до $8 тис.

«11 вересня на Берегівщині правоохоронці затримали 45-річну жінку під час отримання $6,2 тис. від клієнта за незаконне переправлення до Угорщини. Того ж дня, у камері затриманого проведено обшук та вилучено мобільний телефон, за допомогою якого він організовував злочинну схему», – зазначили правоохоронці.

Обом підозрюваним інкриміновано організацію незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою та з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає від 7 до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Спільницю кримінального авторитета арештували з альтернативою застави у розмірі 242 тис. грн. Прокуратура оскаржуватиме запобіжний захід, щоб збільшити суму застави.

Нагадаємо, за даними поліції, вартість незаконного виїзду з України поза офіційними пунктами пропуску нині варіюється від $10 до $20 тис. з людини.

