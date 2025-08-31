Головна Світ Соціум
Кім Чен Ин обіцяє «прекрасне життя» сім’ям загиблих в Україні солдатів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Кім Чен Ин заявив, що війська його країни довели силу героїчної армії КНДР
фото з відкритих джерел

Корейський диктатор Кім Чен Ин зазначив, що військові пожертвували своїм життям, «захищаючи честь країни» на війні РФ проти України

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв забезпечити «прекрасне життя» сім’ям «мучеників», які загинули, воюючи проти України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Кім Чен Ин прийняв родини загиблих солдатів і висловив скорботу через їхню смерть. Він заявив, що ці військові пожертвували своїм життям, «захищаючи честь країни», а їхні «героїчні подвиги» стали можливими завдяки силі та мужності, які їм дали їхні сім'ї.

За його словами, загиблі довірили йому турботу про свої родини, і він обіцяє, що держава забезпечить їм «прекрасне життя».

Раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на церемонії нагородження солдатів закордонної операції армії відзначив «героїчних» північнокорейських військ, які воювали за Росію у війні проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Кім Чен Ин заявив, що війська його країни довели силу героїчної армії КНДР, а «звільнення Курська» довело «бойовий дух героїв».

Кім поклав квітку до меморіальної стіни для солдатів, які загинули за кордоном, а також відбувся концерт для солдатів, які повернулися з Росії, а також банкет, на якому були присутні члени сімей загиблих.

Варто зазначити, що Північна Корея значно поліпшила можливості своєї армії після шести місяців бойових дій в Україні. Згідно з оцінкою української розвідки, північнокорейська армія вдосконалила точність своїх балістичних ракет, розробила можливості ведення війни за допомогою дронів і прискорила виробництво сучасної зброї за допомогою провідних російських вчених.

До слова, у Пхеньяні відбувся концерт, присвячений річниці підписання договору про всеосяжне стратегічне партнерство між КНДР та Російською Федерацією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на агентство Yonhap.

Захід пройшов за участі лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Серед запрошених була також міністерка культури Росії Ольга Любимова.

Під час концерту на великому екрані демонстрували світлини, на яких північнокорейські військові зображені разом із російськими окупантами.

