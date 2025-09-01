Головна Країна Події в Україні
Навчальні центри ЗСУ переносять під землю

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Навчальні центри ЗСУ переносять під землю
Перенесення навчальних центрів під землю дозволить забезпечити безперервний цикл підготовки
фото: Роман Донік/Facebook

Перенесення інфраструктури під землю дасть змогу уникнути втрат під час навчання

В Україні розпочалася ініціатива з перенесення навчальних центрів Збройних сил під землю, щоб убезпечити життя новобранців. Про це повідомив керівник навчально-інструкторської групи 151-го НЦ ЗСУ Роман Донік, передає «Главком».

За словами Доніка, просто укриття не є достатнім рішенням, оскільки вночі переривається сон, а вдень –навчальний процес. Перенесення інфраструктури під землю дасть змогу уникнути втрат під час навчання та забезпечити безперервний цикл підготовки. Хоча це не захистить від прямого влучання ракет типу «Іскандер», за словами Доніка, це вбереже від уламків касетних боєприпасів та атак дронів-камікадзе «шахед».

Керівник групи також наголосив, що рекрути мають бути впевнені, що держава дбає про їхню безпеку. Він розкритикував думку, що такі заходи неможливо реалізувати у великих центрах, зазначивши, що починати потрібно з малого і шукати рішення, а не відмовки.

Навчальний центр під землею
фото: Роман Донік/Facebook

Раніше повідомлялося, що, за даними Генштабу, попри заяви ворога, російські війська не здобули повний контроль над жодним великим містом.

До слова, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Зеленський повідомив, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку та зазначає найбільших втрат. 

«Наші підрозділи продовжують виконання визначених завдань на Донеччині та методично знищують окупанта. Загалом по фронту тільки за вісім місяців цього року росіяни втратили вбитими та важкопораненими понад 290 тисяч своїх військових. Найбільших втрат вони зазнали саме на Донеччині, не реалізувавши при цьому жодного зі своїх стратегічних завдань. На частині ділянок фронту зараз тривають наші стабілізаційні заходи», – пише президент.

Теги: ЗСУ укриття навчання

