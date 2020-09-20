На Харківщині неповнолітній хлопець побив і втопив односельця



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Фото відділу комунікації поліції Харківської області

Звинуваченому загрожує до 15 років ув’язнення

У Харківській області правоохоронці виявили тіло 32-річного жителя Кегичівського району з численними тілесними ушкодженнями 19 вересня о 12:55 на березі водоймища в селищі Слобожанське. За підозрою у вбивстві було затримано неповнолітнього місцевого жителя. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

В ході досудового розслідування та опитування свідків правоохоронці встановили, що злочин скоїв 17-річний мешканець селища Слобожанське.

Як з’ясували поліцейські, 18 вересня близько 22:00 неповнолітній на греблі ставку побив постраждалого. Після чого вкинув його до водойми, взяв дерев’яну палицю та почав топити. При скоєнні злочину також були присутні 16-річний мешканець села Козацьке і 19-річний мешканець села Антонівка.

Поліцейські вилучили з місця події та з помешкання зловмисника речові докази.

«За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) і ч. 1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. 17-річний зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відповідно до санкції статті йому загрожує до 15 років ув’язнення», – зазначили в поліції.

Нагадаємо, росіянин зарубав сокирою коханця колишньої дружини і потрапив на відео.

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