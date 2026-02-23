Головна Країна Кримінал
Поліція з’ясувала обставини вибуху в ліцеї Дніпра

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
У школі Дніпра прогримів вибух під час навчального показу
Інцидент стався під час демонстрації боєприпасів, двоє дітей отримали легкі травми, вирішується питання про відкриття провадження

У Дніпрі в одному з ліцеїв під час демонстрації учням навчальних боєприпасів стався вибух і задимлення, унаслідок чого травмувалися двоє дітей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію міста Дніпра.

Інцидент стався 23 лютого під час заняття, коли учням демонстрували демонстраційні боєприпаси. За попередньою інформацією правоохоронців, саме в цей момент і стався вибух.

«23 лютого в соціальних мережах зʼявилась інформація щодо надзвичайної події в одному з ліцеїв міста Дніпро. На повідомлення негайно відреагували працівники поліції. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські. Правоохоронці зафіксували обставини та провели першочергові заходи перевірки», – йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що внаслідок події травмувалися двоє неповнолітніх. Попередньо, школярі отримали легкі тілесні ушкодження. Діти були направлені до лікарні для обстеження.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та вирішують питання про правову кваліфікацію інциденту. Також розглядається можливість відкриття кримінального провадження.

До слова, у столичній школі раніше зафіксували інцидент із використанням піротехніки: один із учнів кинув страйкбольну гранату, яка вибухнула всередині будівлі навчального закладу.

За попередньою інформацією, детонація сталася під сходами; обійшлося без постраждалих. На місце оперативно прибули спеціалісти вибухотехнічної служби та слідчо-оперативна група Солом’янського районного управління поліції.

Теги: вибух Дніпро поліція

