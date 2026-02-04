22-річний ексфутболіст «Крузейро» пішов з життя після кульового поранення

Останнім клубом Вітао у кар'єрі був бразильський «Сантос»

Вітао помер у лікарні

Колишній футболіст бразильських молодіжних команд «Крузейро» та «Атлетік» Вітао у вівторок, 3 лютого 2026 року, помер на 23-му році життя. Про це повідомила пресслужба «Атлетика», інформує «Главком».

Бразильські ЗМІ зазначають, що гравець помер у лікарні, куди потрапив 11 січня 2026 року через кульове поранення. Весь цей час він перебував у комі.

«У цей скорботний момент ми висловлюємо співчуття його сім'ї, друзям та товаришам по команді, бажаючи їм сил», – сказано у повідомленні «Атлетика».

Останнім клубом Вітао у кар'єрі був бразильський «Сантос», на дорослому рівні гравець також виступав за бразильський «Сан-Бернардо».

Нагадаємо, на 55-му році життя, перестало битися серце колишнього гравця збірної України з футболу Андрія Вікторовича Полуніна.

Трагічна подія сталася після матчу ветеранів у Луцьку, у якому Полунін брав участь.

Андрій Вікторович був відомим футболістом, який виступав у складі «Дніпра», «Кривбаса», «Карпат», «ЦСКА», а також грав у Німеччині за «Нюрнберг», «Санкт-Паулі» та «Рот Вайс».

На його рахунку 9 матчів та 1 забитий м'яч у складі збірної України.

Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).