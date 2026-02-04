Головна Спорт Новини
search button user button menu button

22-річний ексфутболіст «Крузейро» пішов з життя після кульового поранення

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
22-річний ексфутболіст «Крузейро» пішов з життя після кульового поранення
Останнім клубом Вітао у кар'єрі був бразильський «Сантос»

Вітао помер у лікарні

Колишній футболіст бразильських молодіжних команд «Крузейро» та «Атлетік» Вітао у вівторок, 3 лютого 2026 року, помер на 23-му році життя. Про це повідомила пресслужба «Атлетика», інформує «Главком».

Бразильські ЗМІ зазначають, що гравець помер у лікарні, куди потрапив 11 січня 2026 року через кульове поранення. Весь цей час він перебував у комі.

«У цей скорботний момент ми висловлюємо співчуття його сім'ї, друзям та товаришам по команді, бажаючи їм сил», – сказано у повідомленні «Атлетика».

Останнім клубом Вітао у кар'єрі був бразильський «Сантос», на дорослому рівні гравець також виступав за бразильський «Сан-Бернардо».

Нагадаємо, на 55-му році життя, перестало битися серце колишнього гравця збірної України з футболу Андрія Вікторовича Полуніна.

Трагічна подія сталася після матчу ветеранів у Луцьку, у якому Полунін брав участь.

Андрій Вікторович був відомим футболістом, який виступав у складі «Дніпра», «Кривбаса», «Карпат», «ЦСКА», а також грав у Німеччині за «Нюрнберг», «Санкт-Паулі» та «Рот Вайс».

На його рахунку 9 матчів та 1 забитий м'яч у складі збірної України.

Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).

Теги: смерть НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київське «Динамо» U-19 зазнало розгрому в турецькій Анталії
«Динамо» вилетіло з Юнацької ліги УЄФА після розгромної поразки
Сьогодні, 12:53
Президент ФІФА Інфантіно стверджував, що організація має розглянути питання зняття відсторонення російських команд
Стало відомо, чи голосуватиме ФІФА за повернення на міжнародну арену російських команд
2 лютого, 23:46
Адаріч прибув у Мілан вранці 23 січня
Смерть українського банкіра Адаріча в Мілані: що наразі відомо про можливе вбивство
29 сiчня, 21:00
Збірна України з футзалу вважається фаворитом матчу з чхеами
Україна – Чехія: прогноз букмекерів на гру Євро-2026 з футзалу
28 сiчня, 13:31
Блаттер: Для вболівальників тільки одна порада – уникайте Сполучених Штатів!
Ексочільник ФІФА закликав вболівальників бойкотувати Чемпіонат світу у США
27 сiчня, 12:42
Каземіро не залишиться в «Манчестер Юнайтед»
Каземіро залишить «Манчестер Юнайтед» влітку 2026 року
22 сiчня, 19:38
Навчально-тренувальний збір збірної України U-16 проходитиме в турецькому місті Сіде з 22 січня до 1 лютого
Став відомий склад збірної України з футболу U-16 для участі у турнірі в Туреччині
21 сiчня, 12:15
На момент прибуття вогнеборців пожежа палала на площі 300 кв. м
Пожежа під Києвом: загинула жінка, її чоловік та троє дітей у лікарні
15 сiчня, 12:08
Кестенхольц виборов бронзову медаль на Олімпіаді 1998 року в Нагано в гігантському слаломі
Призер Олімпіади загинув внаслідок сходження лавини: деталі трагедії
13 сiчня, 20:06

Новини

Луческу втретє за 2026 рік опинився в лікарні
Луческу втретє за 2026 рік опинився в лікарні
22-річний ексфутболіст «Крузейро» пішов з життя після кульового поранення
22-річний ексфутболіст «Крузейро» пішов з життя після кульового поранення
Ексгравець збірної України запускає власну футбольну агенцію
Ексгравець збірної України запускає власну футбольну агенцію
Баскетболіст Бобров прокоментував майбутні матчі збірної України з Іспанією
Баскетболіст Бобров прокоментував майбутні матчі збірної України з Іспанією
Легіонер «Шахтаря» прокоментував чутки щодо виступів за збірну України
Легіонер «Шахтаря» прокоментував чутки щодо виступів за збірну України
ГУР оновило перелік спортсменів з Росії, які підтримують війну: хто потрапив до списку
ГУР оновило перелік спортсменів з Росії, які підтримують війну: хто потрапив до списку

Новини

Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
Сьогодні, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Сьогодні, 13:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Сьогодні, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua