Батько Парубія розповів, як попереджав сина про небезпеку

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Батько Андрія Парубія розповідає про сина: «Він жив не для себе, не для сім’ї. Він все робив для держави»
фото: скріншот з інтерв'ю Єпитання

Батько загиблого розповів про життя сина та його принципи, підкресливши його відданість Україні

У Львові триває розслідування вбивства Андрія Парубія, колишнього голови Верховної Ради та народного депутата. Його батько Володимир Парубій поділився спогадами про сина, його самопожертву та відданість Україні. Він також повідомив: попереджав сина, що йому загрожує небезпека. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю Є Питання.

«Як ви весь цей час тримаєтесь?» – запитала журналістка. Батько відповів: «Важко. Я багато думав над тим ці всі дні. Чому він загинув? Я шукав причини, бо... Це була людина унікальна… Він, будучи сильною людиною, не образив малої дитини».

Володимир Парубій додав: «Він жив не для себе, не для сім’ї. Я вже давно казав, що це вже не тільки мій син, це син усіх нас. Він для себе нічого не робив, для родини. Він все робив для держави».

Батько Андрія Парубія зазначає, що його син у 2020 році рік мав охорону, бо тоді йому загрожувала небезпека. Проте наразі, коли з’явилася загроза для його життя, Андрій не став боятися і не відступав.

Так, Андрій Парубій був у «розстрільних списках» росіян ще у 2014 році, а в 2022 році – серед тих, кого РФ планувала ліквідувати після повномасштабного вторгнення в Україну.

«Я попереджав його… Кажу: «Бережи себе». Він відповів: «Не хочу боятися. Я на своїй землі», – розповів батько.

Він зазначає, що попри загрозу життю, син не опустив руки. Андрій намагався примиряти людей, зокрема депутатів Верховної Ради, підтримувати єдність та вирішувати проблеми мирним шляхом. Для нього головним було зберегти Україну, а не особисту безпеку чи власні інтереси.

Батько нагадав про родину та історію виживання: «Мій батько воював проти більшовиків, потім проти поляків. Два старші брати були в УПА, в тюрмі, один на 25 років. Батько в польському полоні був… Але всі вижили. А Андрій загинув тут, удома, у мирному Львові».

«Я би хотів, щоб збулося те, ради чого він віддав життя», – підсумував батько. 

Нагадаємо, під час прощання з Андрієм Парубієм на Личаківському цвинтарі його батько виголосив зворушливу промову. Він згадав про сина ще у дитинстві та відзначив, що Андрій Парубій не мав прихильності до російської мови ще дитиною. 

30 серпня у Львові застрелили Андрія Парубія – учасника Революції Гідності, політика, народного депутата, спікера Верховної Ради з 2016 по 2019 рік. 1 вересня силовики на Хмельниччині затримали 52-річного жителя Львова Михайла Сцельнікова. 2 вересня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави.

Підозрюваний у вбивстві нардепа Андрія Парубія Михайло Сцельніков визнав себе винним у злочині під час спілкування зі ЗМІ. Однак слідство одразу обмежило доступ до матеріалів справи. Як пояснили в СБУ, розголошення окремих відомостей «негативно вплине на проведення слідчих та процесуальних дій» і може загрожувати безпеці учасників кримінального провадження. 

До слова, Управління державної охорони України (УДО) відреагувало на повідомлення у ЗМІ про те, що Андрій Парубій нібито просив про охорону за півроку до вбивства, але йому було відмовлено. 

Теги: Андрій Парубій вбивство слідство батько

