На Львівщині молодик побив військового через зауваження

На Львівщині правоохоронці затримали 25-річного чоловіка, який жорстоко побив мешканця сусіднього села. Постраждалий, військовослужбовець, що перебував на реабілітації, отримав тяжкі тілесні ушкодження, зокрема субдуральний крововилив, і зараз перебуває у реанімації. Про це повідомляє поліція Львівщина, пише «Главком».

Подія сталася 12 грудня близько 18:20 в одному з сіл Яворівського району поблизу місцевого магазину. Між двома чоловіками виник конфлікт, під час якого молодший з них завдав кількох ударів по голові старшому. Внаслідок цього потерпілий отримав тяжкі травми.

Поліцейські оперативно встановили місце перебування зловмисника та затримали його. Йому повідомлено про підозру у скоєнні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що передбачає покарання до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває, і суд невдовзі обере підозрюваному запобіжний захід.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, між чоловіками виникла суперечка в приміщенні місцевого магазину. Причиною було зауваження, яке зробив військовий товаришу підозрюваного.

Військовослужбовець намагався уникнути бійки, проте нападник продовжував наносити удари кулаками навіть тоді, коли потерпілий уже лежав на землі.

Окрім цього, після побиття підозрюваний, кепкуючи, знімав потерпілого на телефон, зухвало запитуючи, як той «почувається» і чи має якісь «скарги».

