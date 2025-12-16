Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

На Львівщині молодик побив військового через зауваження

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
На Львівщині молодик побив військового через зауваження
Нападник продовжував наносити удари кулаками навіть тоді, коли потерпілий уже лежав на землі
фото: Нацполіція

Зловмиснику загрожує покарання до восьми років позбавлення волі

На Львівщині правоохоронці затримали 25-річного чоловіка, який жорстоко побив мешканця сусіднього села. Постраждалий, військовослужбовець, що перебував на реабілітації, отримав тяжкі тілесні ушкодження, зокрема субдуральний крововилив, і зараз перебуває у реанімації. Про це повідомляє поліція Львівщина, пише «Главком».

Подія сталася 12 грудня близько 18:20 в одному з сіл Яворівського району поблизу місцевого магазину. Між двома чоловіками виник конфлікт, під час якого молодший з них завдав кількох ударів по голові старшому. Внаслідок цього потерпілий отримав тяжкі травми.

Поліцейські оперативно встановили місце перебування зловмисника та затримали його. Йому повідомлено про підозру у скоєнні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що передбачає покарання до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває, і суд невдовзі обере підозрюваному запобіжний захід.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, між чоловіками виникла суперечка в приміщенні місцевого магазину. Причиною було зауваження, яке зробив військовий товаришу підозрюваного.

 Військовослужбовець намагався уникнути бійки, проте нападник продовжував наносити удари кулаками навіть тоді, коли потерпілий уже лежав на землі.

Окрім цього, після побиття підозрюваний, кепкуючи, знімав потерпілого на телефон, зухвало запитуючи, як той «почувається» і чи має якісь «скарги».

Нагадаємо, Франківський районний суд Львова розглядає запобіжний захід для 30-річного Григорія Кедрука, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця РТЦК та СП Юрія Бондаренка. 

Теги: Львівщина розслідування поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Польщі провели розслідування щодо конфлікту між двома поліціянтами та таксистом з України
У Польщі місцевий поліціянт отримав догану за погрози українському таксисту – деталі
11 грудня, 16:29
За скоєне правопорушниці загрожує позбавлення волі на строк до десяти років
Киянка спалила двері квартири доньки. Жінці загрожує до 10 років ув'язнення
8 грудня, 09:22
Внаслідок пожежі в нічному клубі в індійському штаті Гоа загинули щонайменше 23 людини
Індія: пожежа в нічному клубі забрала життя щонайменше 23 людей
7 грудня, 03:16
Жахлива подія в Індії: жінка вбила 4 дітей, бо заздрила їхній красі
Жахлива подія в Індії: жінка вбила 4 дітей, бо заздрила їхній красі
5 грудня, 13:10
Жінка змушувала свою п’ятирічну доньку, завантажувати посилки з наркотиками у поштомати
У Львові затримано матір, яка залучала свою п’ятирічну доньку до продажу наркотиків (фото)
27 листопада, 19:44
НАБУ підтвердили обшуки у Віталія Бровка
НАБУ підтвердило обшуки у директора з безпеки «Нафтогазу»
19 листопада, 14:44
37-річний водій автомобіля ВАЗ, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, допустив наїзд на пішохода
ДТП на Білоцерківщині: водій із 2.49 проміле алкоголю наїхав на пішохода
18 листопада, 13:09
Маму та доньку провели до лікарні
Рівненські патрульні допомогли прийняти пологи у жінки
18 листопада, 05:34
Правоохоронці затримали фігуранта під час отримання ним коштів від «кандидата»
Поліція викрила киянина, який за $25 тис. «працевлаштовував» до спецслужби
17 листопада, 15:17

Кримінал

На Львівщині молодик побив військового через зауваження
На Львівщині молодик побив військового через зауваження
У Луцьку затримано чоловіка, який влаштував стрілянину – деталі інциденту
У Луцьку затримано чоловіка, який влаштував стрілянину – деталі інциденту
За нардепку Анну Скороход внесено заставу: подробиці від адвоката
За нардепку Анну Скороход внесено заставу: подробиці від адвоката
У Луцьку пенсіонер влаштував у власній квартирі «дім розпусти»: як його покарали
У Луцьку пенсіонер влаштував у власній квартирі «дім розпусти»: як його покарали
У Львові п’яний водій вʼїхав у вуличну огорожу і заснув на узбіччі
У Львові п’яний водій вʼїхав у вуличну огорожу і заснув на узбіччі
На Закарпатті суд виправдав чоловіка, який намагався переправити ухилянта за кордон
На Закарпатті суд виправдав чоловіка, який намагався переправити ухилянта за кордон

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Вчора, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua