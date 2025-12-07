Індія: пожежа в нічному клубі забрала життя щонайменше 23 людей

Тіла всіх загиблих були знайдені, а пожежу вдалося повністю погасити

Внаслідок пожежі в нічному клубі в індійському штаті Гоа загинули щонайменше 23 людини. Про це повідомив головний міністр штату Прамод Савант, пише «Главком».

За словами начальника поліції штату, негайно після отримання повідомлення на місце події прибули пожежні та карети швидкої допомоги.

Відео з місця трагедії, які швидко поширились у соціальних мережах, показують вишикувані машини швидкої допомоги, що доставляють поранених до лікарень. Влада штату працювала протягом ночі, щоб локалізувати вогонь і взяти ситуацію під контроль. Тіла всіх загиблих були знайдені, а пожежу вдалося повністю погасити.

Головний міністр штату Гоа Прамод Савант висловив свої співчуття родинам загиблих і зазначив, що уряд штату проводить розслідування причин трагедії. «Пожежа в Арпорі викликає глибокий смуток. Мої думки з усіма, хто втратив своїх близьких. Нехай поранені якомога швидше одужають», – заявив Савант.

Індійський прем'єр-міністр Нарендра Моді також висловив свої співчуття. У своєму повідомленні він зазначив: «Пожежа в Арпорі, штат Гоа, викликає глибокий смуток. Мої думки з усіма, хто втратив своїх близьких. Нехай поранені якомога швидше одужають. Поговорив з головним міністром Гоа, доктором Прамодом Савантом Джі, про ситуацію. Уряд штату надає всіляку допомогу постраждалим».

