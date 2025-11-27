У Львові затримано матір, яка залучала свою п’ятирічну доньку до продажу наркотиків (фото)

Жінка розкладала наркотики біля дитячих майданчиків під час прогулянок з донькою

У Львові поліція затримала 22-річну жінку за підозрою у збуті наркотиків і психотропів. У поліції заявили, що вона залучала до цього свою п’ятирічну доньку. Про це розповіли у Львівські обласній прокуратурі, передає «Главком».

Повідомляється, що затримана є уродженкою Полтавщини, однак тимчасово проживала в одному з гостелів Шевченківського района Львова. Вона займалася збутом амфетаміну, мефедрону та канабісу. «Для цього вона купувала «товар» гуртовими партіями через Telegram, отримуючи його або поштою, або у формі «мастер кладів». У подальшому, збувала наркозалежним особам. Замовлення вона отримувала у тому ж месенджері. Після оплати на криптогаманець, жінка або залишала клієнту «закладку», або відправляла поштою. Таким чином збут здійснювався не лише на території Львова, але й інших областей», – розповіли у прокуратурі.

У Львові поліція затримала 22-річну жінку за підозрою у збуті наркотиків і психотропів фото: Національна поліція України

За місяць жінка заробляла 100 тис. грн. Щоб її діяльність не викрили, жінка постійно змінювала місце проживання у Львові. А до допомоги у продажі наркотиків вона залучила свою п’ятирічну доньку, яка завантажувала посилки в поштомати.

Правоохоронці знайшли у дитячому наплічнику 25 згортків із канабісом фото: Національна поліція України

Ба більше, під час удаваних прогулянок з дитиною затримана розкладала наркотики в парках, лісосмугах та біля дитячих майданчиків. Під час однієї з подібних прогулянок поліціянти затримали матір. А у дитячому наплічнику її доньки правоохоронці знайшли 25 згортків із канабісом. «У ході проведення обшуку за місцем проживання жінки виявлено та вилучено 74 «закладки» з канабісом, електронні ваги та інші докази протиправної діяльності. Ще два «мастер клади» жінка забрати не встигла, так як на той час уже була затримана. У відправленнях правоохоронці виявили 4 пакети з мефедроном загальною масою понад 6,5 кг» , – розкрили деталі справи у прокуратурі.

У відправленнях правоохоронці виявили 4 пакети з мефедроном загальною масою понад 6,5 кг фото: Національна поліція України

Затриману звинувачують у придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин. Відповідно до ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України жінці загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

