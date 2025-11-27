Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

У Львові затримано матір, яка залучала свою п’ятирічну доньку до продажу наркотиків (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
У Львові затримано матір, яка залучала свою п’ятирічну доньку до продажу наркотиків (фото)
Жінка змушувала свою п’ятирічну доньку, завантажувати посилки з наркотиками у поштомати
фото: Львівська обласна прокуратура

Жінка розкладала наркотики біля дитячих майданчиків під час прогулянок з донькою

У Львові поліція затримала 22-річну жінку за підозрою у збуті наркотиків і психотропів. У поліції заявили, що вона залучала до цього свою п’ятирічну доньку. Про це розповіли у Львівські обласній прокуратурі, передає «Главком».

Повідомляється, що затримана є уродженкою Полтавщини, однак тимчасово проживала в одному з гостелів  Шевченківського района Львова. Вона займалася збутом амфетаміну, мефедрону та канабісу. «Для цього вона купувала «товар» гуртовими партіями через Telegram, отримуючи його або поштою, або у формі «мастер кладів». У подальшому, збувала наркозалежним особам. Замовлення вона отримувала у тому ж месенджері. Після оплати на криптогаманець, жінка або залишала клієнту «закладку», або відправляла поштою. Таким чином збут здійснювався не лише на території Львова, але й інших областей», – розповіли у прокуратурі.

У Львові поліція затримала 22-річну жінку за підозрою у збуті наркотиків і психотропів
У Львові поліція затримала 22-річну жінку за підозрою у збуті наркотиків і психотропів
фото: Національна поліція України

За місяць жінка заробляла 100 тис. грн. Щоб її діяльність не викрили, жінка постійно змінювала місце проживання у Львові. А до допомоги у продажі наркотиків вона залучила свою п’ятирічну доньку, яка завантажувала посилки в поштомати.

Правоохоронці знайшли у дитячому наплічнику 25 згортків із канабісом
Правоохоронці знайшли у дитячому наплічнику 25 згортків із канабісом
фото: Національна поліція України

Ба більше, під час удаваних прогулянок з дитиною затримана розкладала наркотики в парках, лісосмугах та біля дитячих майданчиків. Під час однієї з подібних прогулянок поліціянти затримали матір. А у дитячому наплічнику її доньки правоохоронці знайшли 25 згортків із канабісом. «У ході проведення обшуку за місцем проживання жінки виявлено та вилучено 74 «закладки» з канабісом, електронні ваги та інші докази протиправної діяльності. Ще два «мастер клади» жінка забрати не встигла, так як на той час уже була затримана. У відправленнях правоохоронці виявили 4 пакети з мефедроном загальною масою понад 6,5 кг» , – розкрили деталі справи у прокуратурі.

У відправленнях правоохоронці виявили 4 пакети з мефедроном загальною масою понад 6,5 кг
У відправленнях правоохоронці виявили 4 пакети з мефедроном загальною масою понад 6,5 кг
фото: Національна поліція України

Затриману звинувачують у придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин. Відповідно до ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України жінці загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше «Главком» розповідав про те, що на Львівщині засудили матір-одиначку, яка вкрала у магазині продуктів на 575 грн. Жінка отримала покарання у вигляді ув’язнення строком на 5 років та 1 день. Як зазначається у вироку, жителька міста Шептицький Львівської області вкрала у магазині «Рукавичка» дві палки ковбаси, дві пачки плавленого сиру та слабоалкогольних напоїв на суму 575 грн. Раніше жінка вже мала судимість, що «обтяжило» її покарання.

Повідомлялося, що у Львові між двома батьками учнів сталась сварка, яка згодом на території школи переросла у бійку. За даними поліцейських, у ході конфлікту один із чоловіків вистрелив із травматичної зброї в опонента. Потерпілого госпіталізовано.

Читайте також:

Теги: поліція Львів діти наркотики

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Волонтерка розповіла, як сумські актори зіграли виставу у Львові майже без глядачів
Менше глядачів, ніж акторів: волонтерка просить підтримати вистави Сумського театру у Львові
30 жовтня, 14:39
Діти Мірошниченка заробили перші гроші і вже вчаться планувати бюджет
Перший гонорар у 5 і 7 років: як діти Мірошниченка розпорядилися заробітком
6 листопада, 20:05
Світлана Подлєднєва без вагань погодилася стати донором для свого чоловіка
У Львові дружина віддала чоловіку частину своєї печінки (фото)
12 листопада, 15:41
У Київській області чоловік ловив рибу і раків, використовуючи заборонені сітки та раколовки
Наловив риби і раків майже на 250 тис. грн: на Київщині затримано браконьєра
5 листопада, 08:19
Унаслідок нічного обстрілу Києва пошкоджено близько 30 житлових будинків
Нічна атака на Київ: поліція показала фото наслідків
14 листопада, 09:15
Компанія, шо виграла тендер, поставила для столичних парків ґрунтосуміш, яка не відповідала технічним вимогам  
Неякісна земля для столичних парків: справу про розтрату 6,7 млн грн передано до суду
19 листопада, 09:40
Затриманий за підозрою у шахрайстві
У Києві молодики продали неіснуючих зарядних станцій на пів мільйона гривень
20 листопада, 12:33
Президент підписав указ №849/2025
«Майбутнє України». Президент відзначив дітей
20 листопада, 21:24
У Кременчуці під час роботи атракціону «Лавка» випали дві дівчини
У Кременчуці з атракціону під час руху випали двоє підлітків
Сьогодні, 09:47

Кримінал

У Львові затримано матір, яка залучала свою п’ятирічну доньку до продажу наркотиків (фото)
У Львові затримано матір, яка залучала свою п’ятирічну доньку до продажу наркотиків (фото)
Окупанти вбили п'ятьох полонених захисників під Гуляйполем
Окупанти вбили п'ятьох полонених захисників під Гуляйполем
На Прикарпатті поліція затримала посадовця ТЦК, який побив військовозобов'язаного під час медогляду
На Прикарпатті поліція затримала посадовця ТЦК, який побив військовозобов'язаного під час медогляду
СБУ затримала агента РФ, завербованого через сайт інтимних знайомств
СБУ затримала агента РФ, завербованого через сайт інтимних знайомств
Операція «Мідас». Міндіч оговтався і пішов в контратаку (Документи)
Операція «Мідас». Міндіч оговтався і пішов в контратаку (Документи)
На Донеччині викрито мільйонні розкрадання на опаленні й водопостачанні прифронтових міст
На Донеччині викрито мільйонні розкрадання на опаленні й водопостачанні прифронтових міст

Новини

В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
Сьогодні, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Сьогодні, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua