Рівненські патрульні допомогли прийняти пологи у жінки

Після народження дитини поліцейські загорнули дівчинку у теплу ковдру та разом із батьками занесли її до лікарів

У місті Рівне дитина народилася біля стін пологового будинку, а пологи прийняв співробітник патрульної поліції. Про цю подію повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, передає «Главком».

Інцидент розпочався, коли екіпаж тактико-оперативного реагування (ТОР) у Рівному зупинив автомобіль Skoda, який їхав на значній швидкості, проігнорувавши червоний сигнал світлофора. Однак, перш ніж патрульні встигли підійти до машини, з неї вибіг схвильований чоловік. Він встиг лише вимовити: «У дружини почалися перейми, ми не встигаємо…».

Усвідомлюючи важливість моменту, патрульні негайно увімкнули проблискові маячки та почали супровід автомобіля до медичного закладу. Проте народження дівчинки відбулося прямо біля лікарні. У цю мить співробітник ТОР Григорій Мерчук без вагань прийняв немовля на руки.

Поліцейські загорнули новонароджену у теплу ковдру та разом із батьками занесли її до лікарів.

«Вітаю родину з появою донечки. Маленька прийшла у світ у найскладніші моменти, але в повній безпеці. Бо поруч були наші. Дякую колегам за службу. Дійсно потужно!», – підсумував Білошицький у своєму повідомленні.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №13532, який запроваджує нову систему підтримки сімей у період до та після народження дитини.

Закон має створити умови для підвищення рівня народжуваності, поєднання батьківства з професійною зайнятістю шляхом підтримки сімей у допологовий, післяпологовий та період догляду за дитиною після її народження.

До слова, в Україні стартував новий етап експериментального проєкту з надання базової соціальної допомоги. Відтепер до участі можуть долучитися більше сімей із низьким рівнем доходів – навіть ті, які досі не користувалися державною підтримкою.