Використовували паспорти померлих. На Львівщині викрито схему втечі чоловіків з України

За даними слідства, фігуранти справи незаконно переправили щонайменше трьох осіб, серед яких військовий у СЗЧ

Чоловіків, які не мали законних підстав для перетину кордону, підозрювані перевозили за паспортами інших людей

У Львівській області правоохоронці викрили схему незаконного виїзду військовозобов’язаних за кордон. За даними слідства, її організував інспектор митного оформлення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний залучив знайомого водія з правом виїзду та інспектора прикордонної служби, який забезпечував безперешкодний контроль.

«Чоловіків, які не мали законних підстав для перетину кордону, перевозили за паспортами літніх людей. Серед них були документи 70-річного померлого батька митника та 77-річного родича водія. Уже на території інших держав чоловіки користувалися власними паспортами. Вартість такої послуги становила $15 тис. з особи», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці стверджують, що фігуранти справи незаконно переправили щонайменше трьох осіб, серед яких військовослужбовець, який перебував у СЗЧ. Під час обшуків вилучено документи, мобільні телефони, два автомобілі та інші докази. На вилучене майно накладено арешт.

фото: Офіс генерального прокурора

Усім учасникам схеми повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжні заходи: митнику і цивільному спільнику – тримання під вартою із можливістю застави понад 1,6 млн грн та 884 тис. грн відповідно. Митника також відсторонено від посади.

Стосовно прикордонника вирішується питання щодо запобіжного заходу. Триває встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

До слова, українські чоловіки призовного віку дедалі частіше намагаються нелегально перетнути кордон з Білоруссю, щоб уникнути мобілізації.