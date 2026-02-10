Головна Світ Політика
Кадиров уперше прокоментував ДТП, у яке потрапив його син

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Кадиров уперше прокоментував ДТП, у яке потрапив його син
ЗМІ повідомляли, що Адам Кадиров після ДТП перебуває в реанімації
фото: російські ЗМІ

Після витоку інформації про аварію глава Чечні заявив, що планує боротися з фейками

Глава Чечні Рамзан Кадиров прокоментував інформацію про ДТП, у яке нещодавно потрапив його син – секретар ради безпеки регіону Адам Кадиров. Поплічник Путіна назвав ці дані «вкидом, згенерованим штучним інтелектом». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

«За допомогою штучного інтелекту можна обдурити будь-яку людину. У країні сталося 128 тис. аварій, 13 009 осіб загинули, але нікому до цього немає діла, ніхто нічого не говорить. А звідкись взята фейкова інформація про аварію сина Кадирова стала номером один у світових новинах», – сказав він.

Кадиров також повідомив, що планує посилити в Чечні заходи щодо боротьби з кіберзлочинами, в тому числі з поширенням фейків. «Особливе місце займає актуальність боротьби з фейками. Тема дуже важлива для всієї країни, але недостовірна інформація, що стосується нашої республіки, завжди з якоїсь причини стає приводом особливого ажіотажу в медіасфері», – заявив чеченський диктатор.

Раніше проєкт «Кавказ.Реалії» повідомив, що в ДТП за участю кортежу Адама Кадирова загинула одна людина. За даними джерел, до лікарень доставили чотирьох постраждалих, серед них і сам Кадиров-молодший, ще близько 18-20 осіб звернулися по медичну допомогу.

Опозиційний рух Niyso підтвердив факт загибелі, не уточнивши, чи це був водій іншого автомобіля, чи людина з кортежу. Водночас «Новая газета Европа» повідомляє, що загинув водій авто, з яким зіткнулася машина кортежу після проїзду на червоне світло.

За інформацією журналістів, за кермом одного з автомобілів був Апті Ірасханов – начальник охорони Адама Кадирова, який зазнав перелому хребта. Влада Чечні офіційно ситуацію не коментувала.

Згодом чеченська влада опублікувала відео з сином Кадирова. На оприлюднених кадрах 18-річний Кадиров-молодший нібито проводить нараду з силовиками щодо підготовки до виборів. Відео не містить звуку, а лише фонову музику. Після «наради» Адама Кадирова також показали під час вручення йому чергової нагороди – за «заслуги у підвищенні безпеки» окупованої Запорізької АЕС.

Журналісти проаналізували метадані ролика та з’ясували, що його змонтували 15 січня в програмі Adobe Premiere Pro, тобто за добу до ДТП. Чернетка файлу мала назву «Сирий\Нарада Дустум 15.01.2026», де «Дустум» – позивний Адама Кадирова.

Теги: Рамзан Кадиров ДТП Чечня

