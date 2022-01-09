У Росії загинув молодий українець

Заробітчанин із Закарпаття загинув за нез'ясованих обставин

У Росії за нез'ясованих обставин трагічно загинув молодий заробітчанин із Закарпаття – на момент смерті йому було 27 років. Про це повідомила на сторінці у Facebook волонтер Люся Васильєва.

Загиблим виявився Костянтин Пекар, 1995 року народження, уродженець міста Хуст Закарпатської області – він перебував у Росії на заробітках. Мати загиблого українця просить усіх небайдужих людей допомогти їй перевезти тіло сина в Україну для поховання, оскільки перевезення тіла коштує дуже дорого.

«Мама не в силі впоратися без нашої із вами допомоги», – зазначила волонтер.

Раніше повідомлялося, що громадянин України віком 29 років загинув у ДТП, що сталася у суботу вранці у населеному пункті Страмніца Західнопоморського воєводства на північному заході Польщі.

Нагадаємо, раніше у Польщі в ДТП загинув 41-річний громадянин України.

Як повідомлялося, у Польщі у новорічну ніч загинув українець: поліція підозрює вбивство.