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    У Росії загинув молодий українець

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    Чоловік загинув за нез'ясованих обставин - У Росії загинув молодий українець
    Чоловік загинув за нез'ясованих обставин
    фото: facebook/люся васильєва

    Заробітчанин із Закарпаття загинув за нез'ясованих обставин

    У Росії за нез'ясованих обставин трагічно загинув молодий заробітчанин із Закарпаття – на момент смерті йому було 27 років. Про це повідомила на сторінці у Facebook волонтер Люся Васильєва.

    Загиблим виявився Костянтин Пекар, 1995 року народження, уродженець міста Хуст Закарпатської області – він перебував у Росії на заробітках. Мати загиблого українця просить усіх небайдужих людей допомогти їй перевезти тіло сина в Україну для поховання, оскільки перевезення тіла коштує дуже дорого.

    «Мама не в силі впоратися без нашої із вами допомоги», – зазначила волонтер.

    Раніше повідомлялося, що громадянин України віком 29 років загинув у ДТП, що сталася у суботу вранці у населеному пункті Страмніца Західнопоморського воєводства на північному заході Польщі.

    Нагадаємо, раніше у Польщі в ДТП загинув 41-річний громадянин України.

    Як повідомлялося, у Польщі у новорічну ніч загинув українець: поліція підозрює вбивство.

    Теги: Росія смерть Facebook чоловік заробітчани поховання
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    У Росії загинув молодий українець