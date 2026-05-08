На Рівненщині зник підліток: пошуки тривають третю добу

Третю добу на Рівненщині поліцейські та небайдужі громадяни розшукують 15-річного Романа Кирилюка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Рівненської області.

«Правоохоронці звертаються до всіх, хто міг бачити неповнолітнього або володіє будь-якою інформацією про його можливе місцеперебування, не зволікати та негайно повідомити за телефонами: (067) 701 88 72, (067) 495 29 59, (066) 517 36 47 або 112», – йдеться у повідомленні.

5 травня житель села Олександрія Рівненського району пішов із дому та досі не повернувся. Зв'язок із ним відсутній.

До пошукових заходів залучено понад сотню правоохоронців, нацгвардійців та місцевих жителів. Для обстеження території з повітря застосовано аеророзвідку.

«Ювенальні поліцейські опрацьовують різні версії зникнення. Крім того, працівники кримінального аналізу здійснюють пошуки за допомогою системи «Безпечне місто». Пошукові групи продовжують ретельно перевіряти лісові масиви та закинуті будівлі. Попри масштабні пошуки, місцеперебування зниклого неповнолітнього досі залишається невідомим», – зазначають поліцейські.

До слова, 24 червня 2025 року, зранку о 05:42 зниклу дитину 2023 року народження було знайдено на Закарпатті у селі Розтоки Рахівського району.