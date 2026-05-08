Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

На Рівненщині зник підліток: пошуки тривають третю добу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
На Рівненщині зник підліток: пошуки тривають третю добу
Громадяни розшукують 15-річного Романа Кирилюка
фото: Національна поліція

До пошукових заходів залучено понад сотню правоохоронців, нацгвардійців та місцевих жителів

Третю добу на Рівненщині поліцейські та небайдужі громадяни розшукують 15-річного Романа Кирилюка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Рівненської області.

«Правоохоронці звертаються до всіх, хто міг бачити неповнолітнього або володіє будь-якою інформацією про його можливе місцеперебування, не зволікати та негайно повідомити за телефонами: (067) 701 88 72, (067) 495 29 59, (066) 517 36 47 або 112», – йдеться у повідомленні.

На Рівненщині зник підліток: пошуки тривають третю добу фото 1

5 травня житель села Олександрія Рівненського району пішов із дому та досі не повернувся. Зв'язок із ним відсутній.

На Рівненщині зник підліток: пошуки тривають третю добу фото 2

До пошукових заходів залучено понад сотню правоохоронців, нацгвардійців та місцевих жителів. Для обстеження території з повітря застосовано аеророзвідку.

На Рівненщині зник підліток: пошуки тривають третю добу фото 3

«Ювенальні поліцейські опрацьовують різні версії зникнення. Крім того, працівники кримінального аналізу здійснюють пошуки за допомогою системи «Безпечне місто». Пошукові групи продовжують ретельно перевіряти лісові масиви та закинуті будівлі. Попри масштабні пошуки, місцеперебування зниклого неповнолітнього досі залишається невідомим», – зазначають поліцейські.

До слова, 24 червня 2025 року, зранку о 05:42 зниклу дитину 2023 року народження було знайдено на Закарпатті у селі Розтоки Рахівського району.

Теги: Рівненщина дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Частина Тараканівського форту на Рівненщині обвалилася (фото, відео)
Частина Тараканівського форту на Рівненщині обвалилася (фото, відео)
14 квiтня, 12:04
Експертиза підтвердила, що засуджений тривалий час катував малюка
Гасив недопалки та бив об стіну. На Кіровоградщині вітчим отримав довічне за вбивство немовля
17 квiтня, 18:38
Чоловік забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників
Чоловіка, що влаштував стрілянину у Києві, ліквідовано. Він виявився уродженцем Москви
18 квiтня, 18:34
За інформацією Глави МВС, правопорушник не висував жодних вимог
Розстрілював людей упритул: стали відомі нові подробиці затримання терориста в Києві
18 квiтня, 19:54
У дитини розвинувся інфекційно-токсичний шок, який призвів до смерті
Смерть 12-річної дитини на Чернігівщині: до суду скеровано справу лікарки
27 квiтня, 11:43
Нещасний випадок стався 28 квітня на залізничній станції Роток
На Київщині 13-річного хлопця вдарило струмом на даху цистерни: дитина у критичному стані
29 квiтня, 12:42
29 квітня близько 17:00 у селі Верба чоловік відкрив вогонь по військових і поліцейському під час перевірки, поранивши обох
На Рівненщині чоловік відкрив вогонь по військових та поліції: є поранені
30 квiтня, 10:20
Відчинені вікна становлять серйозну небезпеку для малолітніх дітей
У Хмельницькому дитина випала з вікна шостого поверху, поки мати мила посуд
30 квiтня, 16:08
Правоохоронці встановили, що бездіяльність матері та ненадання необхідної медичної допомоги призвело до тяжких наслідків - смерть малолітнього
Поклала в коробку і сховала у шафі: жінка намагалася приховати смерть дворічного сина
5 травня, 12:56

Кримінал

На Рівненщині зник підліток: пошуки тривають третю добу
На Рівненщині зник підліток: пошуки тривають третю добу
Трагедія у Харкові: чотирирічний хлопчик випав з вікна четвертого поверху
Трагедія у Харкові: чотирирічний хлопчик випав з вікна четвертого поверху
У Польщі дорослі напали на 14-річного українця через національність
У Польщі дорослі напали на 14-річного українця через національність
«Справа розсипається». Тимошенко відреагувала на рішення Антикорупційного суду
«Справа розсипається». Тимошенко відреагувала на рішення Антикорупційного суду
«Моя батьківщина – СРСР». Екснардеп Мураєв отримав нову підозру
«Моя батьківщина – СРСР». Екснардеп Мураєв отримав нову підозру
Побиття військового під час шикування у Дніпрі: правоохоронці розкрили деталі
Побиття військового під час шикування у Дніпрі: правоохоронці розкрили деталі

Новини

Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
Сьогодні, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
Сьогодні, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
Сьогодні, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
Сьогодні, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Сьогодні, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:09

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua