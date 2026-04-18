Чоловіка, що влаштував стрілянину у Києві, ліквідовано. Він виявився уродженцем Москви

Спецпризначенці КОРДу Нацполіції провели штурм магазину, де перебував зловмисник

Стрільця у Києві ліквідували під час затримання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

«Спецпризначенці КОРДу Нацполіції провели штурм магазину, де перебував зловмисник. Той захопив у заручники людей та стріляв у поліцейських під час затримання. Перед цим з ним намагалися сконтактувати перемовники», – зауважив Клименко.

Тим часом, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в результаті стрілянини госпіталізовано 10 людей, в тім числі одна дитина.

За даними Офісу генерального прокурора, у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину, вбив чотирьох людей, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників.

За попередніми даними, він використовував автоматичну зброю. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник.

На місце оперативно прибув прокурор міста Києва. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця ліквідовано.

Раніше повідомлялося, що в Голосіївському районі невідомий почав стріляти в людей. Чоловік відкрив вогонь на вулиці Деміївський. На місці інциденту багато крові. Правоохоронці проводять спецоперацію із затримання злочинця.

Також у Святошинському районі столиці суперечка між знайомими завершилася стріляниною та госпіталізацією. Зловмисник поцілив з вогнепальної зброї жінці у стегно.

Нагадаємо, кияни задекларували 1119 одиниць вогнепальної зброї та майже 300 тис. боєприпасів до неї. Правоохоронці нагадують, що кампанія декларування зброї цивільними громадянами в Україні дає можливість мешканцям, які без дозволу зберігають або знайшли вогнепальну зброю чи боєприпаси до неї, задекларувати їх і отримати право на законне володіння.