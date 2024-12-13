На Сумщині батько з дядьком ґвалтували неповнолітню дівчину з інвалідністю: як їх покарали

Батька не зупинив ні безпорадний стан дитини, ні наявність психічного розладу та вади розумового розвитку

Про злочин правоохоронцям стало відомо 4 березня 2021 року

У Сумській області батько з дядьком роками ґвалтували неповнолітню дівчину з інвалідністю. Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

За словами правоохоронців, від 2016 року чоловік систематично ґвалтував та вчиняв сексуальне насильство над своєю донькою 2005 року народження. Його не зупинив її безпорадний стан, наявність психічного розладу та вади розумового розвитку. З 2018 року подібні дії вчиняв з дівчинкою ще й її рідний дядько, який проживав разом із ними.

Про злочин правоохоронцям стало відомо 4 березня 2021 року. Тоді до поліції звернулась місцева жителька. З її слів, на тілі своєї родички вона побачила ушкодження, а коли почала розпитувати про причини їх виникнення, то почула жахливе. Під час слідства факти сексуального насильства та ґвалтування підтвердились.

Більш того, батько дівчинки відповідав у суді ще й за замах на вчинення сексуального насильства щодо іншої своєї доньки, якій на той час було 15 років, а також за спробу зґвалтувати 14-річну племінницю. Оскільки дівчата чинили опір та могли за себе постояти, наміри чоловіка залишились невиконаними.

44-річного чоловіка визнано винним у вчиненні злочинів проти статевої свободи та недоторканості своїх доньок та племінниці. Він отримав покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

47-річного рідного брата зловмисника, який ґвалтував старшу дівчинку, визнано винним та засуджено до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Харківщині чоловік систематично ґвалтував свою 13-річну падчерку та знущався з дружини. За рішенням суду зловмисник отримав 14 років позбавлення волі.

А у Києві суд виніс максимальний вирок 32-річному чоловіку у зґвалтуванні восьмирічної падчерки. Прокурором у суді доведено, що чоловік приїхав до міста Києві разом зі своєю падчеркою та сином. Перебуваючи неподалік гаражного приміщення та покинутого вантажного автомобіля, зловмисник вчинив дії сексуального характеру відносно падчерки. При цьому чоловік був у стані алкогольного сп'яніння.

До слова, у Голосіївському районі Києва у підземному переході чоловік з ножем напав та зґвалтував 23-річну киянку.