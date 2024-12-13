Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

На Сумщині батько з дядьком ґвалтували неповнолітню дівчину з інвалідністю: як їх покарали

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На Сумщині батько з дядьком ґвалтували неповнолітню дівчину з інвалідністю: як їх покарали
Батька не зупинив ні безпорадний стан дитини, ні наявність психічного розладу та вади розумового розвитку
фото ілюстративне з відкритих джерел

Про злочин правоохоронцям стало відомо 4 березня 2021 року

У Сумській області батько з дядьком роками ґвалтували неповнолітню дівчину з інвалідністю. Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

За словами правоохоронців, від 2016 року чоловік систематично ґвалтував та вчиняв сексуальне насильство над своєю донькою 2005 року народження. Його не зупинив її безпорадний стан, наявність психічного розладу та вади розумового розвитку. З 2018 року подібні дії вчиняв з дівчинкою ще й її рідний дядько, який проживав разом із ними.

Про злочин правоохоронцям стало відомо 4 березня 2021 року. Тоді до поліції звернулась місцева жителька. З її слів, на тілі своєї родички вона побачила ушкодження, а коли почала розпитувати про причини їх виникнення, то почула жахливе. Під час слідства факти сексуального насильства та ґвалтування підтвердились.

Більш того, батько дівчинки відповідав у суді ще й за замах на вчинення сексуального насильства щодо іншої своєї доньки, якій на той час було 15 років, а також за спробу зґвалтувати 14-річну племінницю. Оскільки дівчата чинили опір та могли за себе постояти, наміри чоловіка залишились невиконаними.

44-річного чоловіка визнано винним у вчиненні злочинів проти статевої свободи та недоторканості своїх доньок та племінниці. Він отримав покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

47-річного рідного брата зловмисника, який ґвалтував старшу дівчинку, визнано винним та засуджено до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Харківщині чоловік систематично ґвалтував свою 13-річну падчерку та знущався з дружини. За рішенням суду зловмисник отримав 14 років позбавлення волі.

А у Києві суд виніс максимальний вирок 32-річному чоловіку у зґвалтуванні восьмирічної падчерки. Прокурором у суді доведено, що чоловік приїхав до міста Києві разом зі своєю падчеркою та сином. Перебуваючи неподалік гаражного приміщення та покинутого вантажного  автомобіля, зловмисник вчинив дії сексуального характеру відносно падчерки. При цьому чоловік був у стані алкогольного сп'яніння.

До слова, у Голосіївському районі Києва у підземному переході чоловік з ножем напав та зґвалтував 23-річну киянку.

Читайте також:

Теги: прокуратура прокурор Сумщина чоловік зґвалтування злочин вирок батько

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дональд Трамп – президент наймогутнішої держави світу
Хто справді вирішує долю війни?
16 листопада, 19:13
Україна несе помсту для окупантів
Трибунал чи ліквідація. Україна дає відсіч російським злочинцям
15 листопада, 10:41
Яку роль тепер відіграє суддя Оксана Софілканич (на фото у центрі), яка рік тому відпустила трьох обвинувачених
Суд охопили дивні події. Чому у справі закарпатських ґвалтівників досі немає вироку? Судові хроніки
5 грудня, 16:39
Пасічник був незаконно затриманий 22 січня 2014 року в Києві, коли приїхав з Вінниччини на Майдан Незалежності для участі у Революції Гідності
Суд виправдав правоохоронців, які у 2014 році переслідували 72-річного учасника Майдану
15 листопада, 19:52
Законодавча ініціатива №12104 була підтримана 304 голосами народних депутатів
Рада надала відстрочку особам, чиї родичі загинули або зникли безвісти на війні
20 листопада, 11:22
Усіх зрадників позбавлено державних нагород України безстроково
Зеленський підписав указ про позбавлення державних нагород 34 зрадників України: список
22 листопада, 10:43
Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул додав, що вже «розгортається Штаб допомоги людям у тому же місці, де був минулого разу, місцеві знають»
Росія атакувала Кривий Ріг: відомо про двох загиблих (оновлено)
6 грудня, 19:13
Атака російського БпЛА на автомобіль місії МАГАТЕ є черговим злочином і проявом безпрецедентного цинізму Росії
Рада керуючих МАГАТЕ розгляне атаку автомобіля місії агентства як черговий злочин Росії – Галущенко
11 грудня, 02:06
Звіт ISW щодо війни в Україні 12 грудня
Окупанти просунулися на Курщині та ще на трьох напрямках – карти ISW
Вчора, 04:18

Кримінал

На Сумщині батько з дядьком ґвалтували неповнолітню дівчину з інвалідністю: як їх покарали
На Сумщині батько з дядьком ґвалтували неповнолітню дівчину з інвалідністю: як їх покарали
Підозрюваний у хабарництві Князєв остаточно звільнений з Верховного Суду
Підозрюваний у хабарництві Князєв остаточно звільнений з Верховного Суду
Оформлювали довідки про інвалідність. На Прикарпатті викрито посадовців МСЕК
Оформлювали довідки про інвалідність. На Прикарпатті викрито посадовців МСЕК
Україна заочно засудила голову Держдуми РФ до 15 років тюрми
Україна заочно засудила голову Держдуми РФ до 15 років тюрми
Квартири в Грузії та збагачення на автівках. НАЗК викрило очільника сервісного центру МВС
Квартири в Грузії та збагачення на автівках. НАЗК викрило очільника сервісного центру МВС
СБУ затримала соратника Шарія, який закликав до держперевороту
СБУ затримала соратника Шарія, який закликав до держперевороту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
122K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 грудня: ситуація на фронті
79K
Сі Цзіньпін вказав Кремлю на необхідність «розрядки» у війні проти України
43K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 грудня 2024
23K
«Ображений хлопчик». Пресофіцерка 47 ОМБр відреагувала на заяву Маркуса про конфлікт із Шаламагою
18K
З ким спілкувалася Крупа і що знайдено в її айфоні? Деталі скандального розслідування
18K
Змова найбільших банків. До чого готуватися українцям

Новини

Найбільший металургійний холдинг розкрив принципи роботи з мобілізованими працівниками
Вчора, 14:55
У деяких областях сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 12 грудня
Вчора, 06:00
День Сухопутних військ Збройних сил України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Вчора, 05:00
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Відновлення української металургії після війни. Гендиректор «Метінвесту» дав інтерв'ю Bloomberg
11 грудня, 13:00
Добудова Хмельницької АЕС. Депутатка наполягає на швидкому прийнятті законопроєкту
11 грудня, 12:54

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua