У ДПСУ розповіли, чи беруть до уваги прикордонники «Резерв+» на пропускних пунктах

Демченко: З березня між ДПСУ та Міноборони налагоджена інформаційна взаємодія між базами даних, тому за необхідності прикордонники можуть використати систему «Оберіг»

Прикордонники перевіряють тільки паперовий військово-обліковий документ з відповідними відмітками

Прикордонники не беруть до уваги мобільний застосунок «Резерв+» при перетині кордону, так як він потрібен громадянам лише для оновлення своїх даних. Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері телемаратону.

За його словами, прикордонники перевіряють тільки паперовий військово-обліковий документ з відповідними відмітками.

Демченко додав, що ще з березня між ДПСУ та Міноборони налагоджена інформаційна взаємодія між базами даних. Тому за необхідності прикордонники можуть використати систему «Оберіг» як додатковий інструмент, щоб перевірити, чи не використовує людина підроблений документ.

Нагадаємо, Військовозобов’язані, призовники та резервісти мають постійно носити з собою приписне посвідчення, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, залежно від відношення до військової служби. Про це інформує Кременчуцький районний Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

До слова, електронні повістки не надходитимуть до мобільного застосунку «Резерв+». Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Наразі не існує такого поняття, як електронна повістка. Законодавчо принципи оповіщення громадян не змінювалися – повістка може бути вручена лише особисто і під підпис, як і раніше», – пояснив він.

Також Кабінет міністрів зобов'язав українців за кордоном особисто стати на військовий облік у територіальних центрах комплектування (ТЦК) до 16 червня.