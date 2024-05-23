Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У ДПСУ розповіли, чи беруть до уваги прикордонники «Резерв+» на пропускних пунктах

Катерина Іванова
glavcom.ua
У ДПСУ розповіли, чи беруть до уваги прикордонники «Резерв+» на пропускних пунктах
Демченко: З березня між ДПСУ та Міноборони налагоджена інформаційна взаємодія між базами даних, тому за необхідності прикордонники можуть використати систему «Оберіг»
фото з відкритих джерел

Прикордонники перевіряють тільки паперовий військово-обліковий документ з відповідними відмітками

Прикордонники не беруть до уваги мобільний застосунок «Резерв+» при перетині кордону, так як він потрібен громадянам лише для оновлення своїх даних. Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері телемаратону.

За його словами, прикордонники перевіряють тільки паперовий військово-обліковий документ з відповідними відмітками.

Демченко додав, що ще з березня між ДПСУ та Міноборони налагоджена інформаційна взаємодія між базами даних. Тому за необхідності прикордонники можуть використати систему «Оберіг» як додатковий інструмент, щоб перевірити, чи не використовує людина підроблений документ.

Нагадаємо, Військовозобов’язані, призовники та резервісти мають постійно носити з собою приписне посвідчення, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, залежно від відношення до військової служби. Про це інформує Кременчуцький районний Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

До слова, електронні повістки не надходитимуть до мобільного застосунку «Резерв+». Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Наразі не існує такого поняття, як електронна повістка. Законодавчо принципи оповіщення громадян не змінювалися – повістка може бути вручена лише особисто і під підпис, як і раніше», – пояснив він.

Також Кабінет міністрів зобов'язав українців за кордоном особисто стати на військовий облік у територіальних центрах комплектування (ТЦК) до 16 червня.

Читайте також:

Теги: прикордонники Міноборони Андрій Демченко застосунок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У суспільстві панує страх – перед війною, перед смертю, каліцтвом
Чому українські чоловіки тонуть у Тисі
10 травня, 09:01
Половенко є учасником бойових дій та кандидатом військових наук
Кабмін звільнив заступника міністра оборони
23 квiтня, 17:38
Заступник міністра оборони вдягнув на засідання суду військову форму
Шойгу відреагував на арешт свого заступника за хабарництво
25 квiтня, 10:57
Кількість військовозобов’язаних, які користуватимуться застосунком може досягати 70-80%
Міноборони повідомило, коли запрацює е-кабінет військовозобов’язаного
1 травня, 21:46
У Хмельницькому глава держави оглянув техніку
Прикордонники показали Зеленському, яку техніку використовують для захисту (відео)
3 травня, 17:21
Авіакомпанія Finnair призупинила деякі рейси через перешкоди сигналу GPS
«Дуже небезпечне питання». Естонія просить допомоги НАТО через провокації Росії
1 травня, 10:24
Гайдер: Досвід ЗСУ вже змінює стандарти НАТО, формує спроможність відповідати на виклики та загрози у сфері оборони
Міноборони повідомило, скільки стандартів НАТО вже запроваджено в ЗСУ
18 травня, 08:47
Аби записатися через електронну чергу, необхідно лише надати свої дані та телефон
Міноборони почало тестувати електронну чергу до ТЦК: як записатися
18 травня, 18:58
Автоматичне переведення до категорії придатних чи непридатних у чинному законодавстві не передбачено
Повістку можуть вручити на роботі: Міноборони пояснило, що змінилося для тих, хто не у війську
19 травня, 17:17

Суспільство

РФ шукає уламки ракет Patriot на окупованих територіях і готує нові фейки: деталі від розвідки
РФ шукає уламки ракет Patriot на окупованих територіях і готує нові фейки: деталі від розвідки
У ДПСУ розповіли, чи беруть до уваги прикордонники «Резерв+» на пропускних пунктах
У ДПСУ розповіли, чи беруть до уваги прикордонники «Резерв+» на пропускних пунктах
ТЦК повідомив, які документи мають носити з собою військовозобов’язані
ТЦК повідомив, які документи мають носити з собою військовозобов’язані
«Він був тим, за ким йдуть без страху». Згадаймо Василя Прокопенка
«Він був тим, за ким йдуть без страху». Згадаймо Василя Прокопенка
Дощі, подекуди грози в низці областей: прогноз погоди на 23 травня
Дощі, подекуди грози в низці областей: прогноз погоди на 23 травня
Чоловік на протезі гуляє містом з коханою: мережу сколихнуло зворушливе фото
Чоловік на протезі гуляє містом з коханою: мережу сколихнуло зворушливе фото

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
На Київ та область суне негода: оголошено штормове попередження
23K
Міністр оборони Словаччини розкрив головну проблему зі здоров'ям Роберта Фіцо
11K
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
9049
Росіяни почали замість Туреччини тікати до двох інших країн – Reuters
6904
Правоохоронці проводять обшуки у НАБУ – журналіст
6042
Під Москвою палає пасажирський потяг (відео)

Новини

Збиття ворожого Су-25, Блінкен зробив заяву про удари західною зброєю по РФ: головне за ніч
Сьогодні, 06:43
Без темних кутків, бар’єрів та радянщини: у Києві презентували проєкт «шкіл майбутнього»
Вчора, 21:00
Повітряні сили повідомили, скільки літаків потребують для переозброєння авіапарку
Вчора, 16:56
Знеструмлення Сум, конгресмени закликали Пентагон дозволити Україні атакувати цілі в РФ: головне за ніч
Вчора, 07:11
ЗМІ: Державний оператор тилу закупив форму для армії з багатомільйонною економію
21 травня, 22:18
Удар по Харкову, призначено дату виборів президента в Ірані: головне за ніч
21 травня, 06:49

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua