Ворожі війська у школах та примусова евакуація на півдні: яка ситуація в окупації

Російські окупанти порушують норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни

Російські окупаційні війська продовжують примусову евакуацію населення на тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 3 листопада.

Виселенню підлягають мешканці населених пунктів уздовж лівого берега річки Дніпро від населеного пункту Велика Знам’янка Запорізької області до Нової Каховки на Херсонщині.

Окупанти продовжують викрадення та вивезення автомобілів швидкої допомоги і обладнання з лікарень з населеного пункту Гола Пристань до міста Скадовськ.

На тимчасово зайнятій території Луганської області підрозділи російських окупаційних військ продовжують використовувати цивільне населення як «живий щит». Так, за наявною інформацією, в місті Сватове окупанти продовжують розміщувати свої підрозділи у школах та на підприємствах, а місцеве населення примушують продовжувати працювати та приводити дітей на заняття, незважаючи на обстріли.

Як повідомлялося, жителі Херсона розповідають, що російські окупанти залякують людей та насильно вивозять із міста.

Також повідомлялося, що у тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники вивезли медичні препарати з більшості аптек, а також відсторонила від роботи медичний персонал кількох міських лікарень.

Російські загарбники перемістили свою «адміністрацію» з Херсона на лівий берег Дніпра. Тепер вона розміщена в окупованому Скадовську.