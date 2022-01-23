На Житомирщині 15-річний зґвалтував 11-річну дівчинку

Хлопцю загрожує до 15 років позбавлення волі

У Житомирській області затримали 15-річного хлопця, який зґвалтував 11-річну дівчинку. Підліток 7 січня напав на дитину, яка поверталась додому з дня народження у сусідів. Про це повідомили в прокуратурі Житомирської області.

За даними слідства, 7 січня 15-річний підліток прийшов на день народження, де була родина потерпілої. О 20:00 дівчинка сказала батькам, що піде додому, оскільки вона мешкає поруч. На вулиці на неї напав 15-річний підліток, який затягнув дитину на територію закинутого будинку та зґвалтував її.

Підозрюваний від 2016 року перебуває на обліку як дитина, яка проживає у сім’ї, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків.

Підозрюваного затримали на 60 діб із правом внесення грошової застави на суму понад 190 тис. грн. Хлопцю загрожує до 15 років позбавлення волі.

Читайте також: