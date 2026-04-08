СБУ затримала подружжя, яке готувало теракт у центрі Харкова

Правоохоронці стверджують, що фігуранти виготовили саморобну бомбу за вказівкою спецслужб РФ

Служба безпеки запобігла ще одному теракту в Харкові. Правоохоронці затримали подружжя російських агентів, які підозрюються у підриві в центрі міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними слідства, теракт готувала пара наркозалежних. Правоохоронці встановили, що підозрювані виготовили саморобний вибуховий пристрій і планували закласти його в центрі Харкова з подальшим дистанційним підривом у момент найбільшого скупчення людей.

За даними слідства, підозрювані виготовили саморобний вибуховий пристрій і планували закласти його в центрі Харкова фото: СБУ

Зазначається, що у разі здійснення теракту російська сторона розраховувала викликати паніку серед мешканців і дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію у прифронтовому місті.

Співробітники СБУ затримали агентів в обласному центрі на етапі спорядження бомби в орендованій квартирі. Під час обшуків у подружжя вилучили саморобний вибуховий пристрій, залишки складових до вибухівки, мобільні телефони для дистанційної активації підриву та смартфон із доказами контактів з російським спецслужбістом.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

