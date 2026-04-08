СБУ затримала подружжя, яке готувало теракт у центрі Харкова

Ростислав Вонс
СБУ затримала подружжя, яке готувало теракт у центрі Харкова
За даними Служби безпеки, теракт готувала пара наркозалежних
Правоохоронці стверджують, що фігуранти виготовили саморобну бомбу за вказівкою спецслужб РФ

Служба безпеки запобігла ще одному теракту в Харкові. Правоохоронці затримали подружжя російських агентів, які підозрюються у підриві в центрі міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними слідства, теракт готувала пара наркозалежних. Правоохоронці встановили, що підозрювані виготовили саморобний вибуховий пристрій і планували закласти його в центрі Харкова з подальшим дистанційним підривом у момент найбільшого скупчення людей.

За даними слідства, підозрювані виготовили саморобний вибуховий пристрій і планували закласти його в центрі Харкова
Зазначається, що у разі здійснення теракту російська сторона розраховувала викликати паніку серед мешканців і дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію у прифронтовому місті.

Співробітники СБУ затримали агентів в обласному центрі на етапі спорядження бомби в орендованій квартирі. Під час обшуків у подружжя вилучили саморобний вибуховий пристрій, залишки складових до вибухівки, мобільні телефони для дистанційної активації підриву та смартфон із доказами контактів з російським спецслужбістом.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині затримано працівника оборонного заводу, якого підозрюють у передачі російським спецслужбам даних про випробування сучасної зброї.

До слова, на Київщині правоохоронці знешкодили небезпечну агентурну мережу ГРУ, яка готувала серію замовних вбивств представників українського командування та відомих громадських діячів. Координацію дій зловмисників здійснював кадровий офіцер російської розвідки з позивним Метеор, а до складу групи входили четверо завербованих громадян, серед яких – чинний правоохоронець. 

