Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Затримано російську агентку, яка готувала теракти проти військових у Хмельницькому

Наталія Порощук
glavcom.ua
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Затримано російську агентку, яка готувала теракти проти військових у Хмельницькому
СБУ затримала агентку «на гарячому», коли вона проводила дорозвідку
фото: СБУ

Зловмисниця відстежувала запасні командні пункти Сил оборони та залізничні станції з військовими ешелонами

Служба безпеки зірвала спроби окупантів здійснити серію терактів у Хмельницькому. За результатами дій на випередження в обласному центрі затримано агентку ФСБ, яка готувала підриви авто Сил оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як встановило розслідування, зловмисниця відстежувала місця паркування машин українських воїнів, фотографувала ці локації та намагалася виявити навколишні камери спостереження. Надалі ворог планував використати агентурні дані для проникнення на автостоянки, щоб замінувати транспортні засоби військових та підірвати їх.

Співробітники СБУ затримали агентку «на гарячому», коли вона проводила дорозвідку поблизу паркінгу з машинами українських захисників.

За даними кіберфахівців та слідчих Служби безпеки, підготовкою терактів займалася завербована ФСБ місцева мешканка. До уваги окупантів вона потрапила, коли публікувала прокремлівські коментарі в «Однокласниках».

«Також під час розслідування було встановлено, що вона відстежувала запасні командні пункти Сил оборони та залізничні станції з військовими ешелонами. Задокументовано, як агентка фіксувала потенційні «цілі» на камеру, тримаючи телефон біля вуха, під виглядом телефонної розмови. При обшуках у неї вилучено смартфон із доказами роботи на ворога», – наголошує СБУ.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, українські спецслужби активно запобігають терактам, які намагаються організувати російські спецслужби через завербованих виконавців. Як йдеться у публікації Deutsche Welle, лише за 2025 рік Служба безпеки України зупинила понад сотню таких злочинів ще до їх реалізації.

Читайте також:

Теги: теракт СБУ Хмельницький

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Затримання колишнього депутата від забороненої партії ОПЗЖ відбулося в його офісі під Києвом
На Київщині затримано експартійця ОПЗЖ, який фінансував російський бюджет (фото)
10 березня, 12:34
Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
Замаскував вибухівку в каструлі. У Рівному затримано агента РФ, який готував теракт
12 березня, 10:28
Газалі, озброєний гвинтівкою, на автомобілі врізався в синагогу Temple Israel
Напад на синагогу в Мічигані: зловмисника ідентифіковано
13 березня, 06:22
Правоохоронці задокументували злочинну діяльність та затримали підозрюваних за місцями їхнього проживання
У Києві затримано інженерів, які допомагали росіянам відновлювати пошкоджені НПЗ
17 березня, 17:33
СБУ викрила і засудила агента ГРУ за збір даних про український танк «Оплот»
СБУ викрила агента РФ, який полював на секрети українського танка
23 березня, 17:02
Місце неподалік теракту в Бучі, 23 березня 2026 року
Теракт у Бучі 23 березня: що відомо про родину затриманого хлопця
24 березня, 09:38
Пам’ятний знак має глибокий символізм
«Бавовна» та меч: на Алеї захисників у Києві відкрито пам’ятний знак на честь СБУ (фото)
24 березня, 12:41
Кадрові зміни в СБУ, Угорщина припиняє постачання газу в Україну. Головне за 25 березня 2026
Кадрові зміни в СБУ, Угорщина припиняє постачання газу в Україну. Головне за 25 березня 2026
25 березня, 21:19
На одному з об’єктів LPP Holding виникла пожежа, яку поліція одразу кваліфікувала як теракт
Пожежа на оборонному заводі у Чехії: затримано четвертого підозрюваного
Сьогодні, 03:47

Кримінал

Затримано російську агентку, яка готувала теракти проти військових у Хмельницькому
Затримано російську агентку, яка готувала теракти проти військових у Хмельницькому
На Прикарпатті ліквідовано масштабне нарковиробництво: вилучено 160 кг амфетаміну
На Прикарпатті ліквідовано масштабне нарковиробництво: вилучено 160 кг амфетаміну
Ексміністру, якого підозрюють у махінаціях з зерном, обрали запобіжний захід
Ексміністру, якого підозрюють у махінаціях з зерном, обрали запобіжний захід
Ховався у тайнику в стіні. Поліція викрила організатора шахрайського кол-центру
Ховався у тайнику в стіні. Поліція викрила організатора шахрайського кол-центру
Подвійне вбивство на Харківщині: двом дезертирам повідомлено про підозру
Подвійне вбивство на Харківщині: двом дезертирам повідомлено про підозру
Обшуки в Поплавського. У Київському університеті культури викрито багатомільйонну «схему»
Обшуки в Поплавського. У Київському університеті культури викрито багатомільйонну «схему»

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
Вчора, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
Вчора, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Вчора, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua