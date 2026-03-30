Затримано російську агентку, яка готувала теракти проти військових у Хмельницькому

Зловмисниця відстежувала запасні командні пункти Сил оборони та залізничні станції з військовими ешелонами

Служба безпеки зірвала спроби окупантів здійснити серію терактів у Хмельницькому. За результатами дій на випередження в обласному центрі затримано агентку ФСБ, яка готувала підриви авто Сил оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як встановило розслідування, зловмисниця відстежувала місця паркування машин українських воїнів, фотографувала ці локації та намагалася виявити навколишні камери спостереження. Надалі ворог планував використати агентурні дані для проникнення на автостоянки, щоб замінувати транспортні засоби військових та підірвати їх.

Співробітники СБУ затримали агентку «на гарячому», коли вона проводила дорозвідку поблизу паркінгу з машинами українських захисників.

За даними кіберфахівців та слідчих Служби безпеки, підготовкою терактів займалася завербована ФСБ місцева мешканка. До уваги окупантів вона потрапила, коли публікувала прокремлівські коментарі в «Однокласниках».

«Також під час розслідування було встановлено, що вона відстежувала запасні командні пункти Сил оборони та залізничні станції з військовими ешелонами. Задокументовано, як агентка фіксувала потенційні «цілі» на камеру, тримаючи телефон біля вуха, під виглядом телефонної розмови. При обшуках у неї вилучено смартфон із доказами роботи на ворога», – наголошує СБУ.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, українські спецслужби активно запобігають терактам, які намагаються організувати російські спецслужби через завербованих виконавців. Як йдеться у публікації Deutsche Welle, лише за 2025 рік Служба безпеки України зупинила понад сотню таких злочинів ще до їх реалізації.